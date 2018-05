Sociedad del conocimiento: Jaime y Óscar: sector educativo

Hoy abordaremos la temática educativa en Colima: dos docentes y el magisterio en general. Afirmamos desde que finalizó la toma de la dependencia por el SNTE 6 y 39, el candidato para ocupar la Secretaría de Educación en Colima era el profesor Jaime Flores Merlo, quien con sabiduría ha ido sofocando los fuegos que su antecesor creó y que llevaron a la entidad a serios retrasos educativos.

Flores Merlo, como secretario de Educación, ha demostrado que no se necesitan grandes títulos para hacer las cosas bien, sino sólo voluntad, experiencia y lógica para conducir una dependencia que, por sus características y presupuesto, no es fácil. Jaime, como le decimos sus amigos, el tiempo que estuvo en las aulas, así como secretario General de la Sección 6 del SNTE, le permitió adquirir experiencia como líder.

Nacho Peralta, gobernador del estado, puede demostrar a la sociedad colimense que cuenta con un hombre al frente de la Secretaría de Educación que es líder para ejecutar la política educativa, que ha demostrado carácter y temple para ejecutar acciones y no caprichos, que la educación de la sociedad colimense está en buenas manos.

En la UPN, Unidad 061, de Colima, como director del plantel está otro líder académico, que también llevó en sus momentos las riendas de la Sección 6 del SNTE, que ha demostrado entusiasmo, empatía por mejorar no sólo la oferta educativa de quienes van en esta institución educativa, sino a la vanguardia en el trabajo educativo y acercamientos con la comunidad universitaria de este lugar.

Óscar Sánchez está al frente de la UPN en Colima, que no es fácil conducirla, pero ha demostrado respeto y cordialidad con quienes laboran en la dependencia, lo que le permite desarrollar actividades en favor del alumnado, maestros de la UPN y de los profesores de Colima.

Es necesario comenzar a poner un alto a todos los que culpan a los maestros de los desastres de este país, y hacerles un reconocimientos excelente a muchos de ellos que han demostrarlo serlo. En este sexenio se ha culpado al trabajo magisterial de las grandes calamidades que atacan a este país como si fueran los ejecutores de estas hazañas, por eso nos preguntamos: ¿son los maestros culpables de los más de 250 mil desaparecidos en este país? ¿Son los profesores culpables o poseedores de las Casas Blanca? ¿Son los maestros culpables de que se le recorten a sus prestaciones?

Cuando el magisterio sale a protestar a las calles o hace reclamos, inmediatamente se les criminaliza, muchos desde sus casas son capaces de enjuiciarlos, señalándolos como argüenderos, cuando en realidad debieran de mirar que en esas marchas, plantones, reclamos del SNTE, son muestra y ejemplo de unidad.

Basta mirar las fotos cuando el magisterio hace reclamos por cualquier vía, sea institucional o personal, y veremos que no hay entre ellos ni un porro, ni un gandalla, ni un criminal, sino sólo mujeres y hombres que de buena voluntad, humildes, piden lo que es justo a una sociedad y un gobierno que ha olvidado que son los maestros quienes les han enseñado, pese a las carencias y dificultades a leer y escribir, y que junto con la profesión de doctor, son de los trabajos más nobles que hay.

Los maestros no son culpables de que algunos funcionarios se hayan despachado de lo lindo, los profesores no son culpables de los aumentos a la gasolina o al gas, los maestros no son culpables de que la gran mayoría de gobernadores hayan hurtado al erario, anden huyendo o se les hayan escapado a las corporaciones policiacas.

Mañana es el Día del Maestro, aprovechamos para recordar a quienes ya no están, a quienes siguen, a quienes seguirán como maestros: feliz Día del Maestro, en especial a Guillermo Rangel, Heriberto Valladares, Adrián Neri, Óscar Sánchez y Javier Pinto, pero sobre todo nos congratularnos con Jaime Flores, Máximo Alcaraz y Jesús Peregrino, quienes reciben la medalla “Manuel Altamirano” por sus 40 años de servicio. ¡Felicidades!

Comentarios