Enojo social porque las autoridades no escuchan ni atienden los problemas.

“Hasta ahora nadie me ha cerrado la puerta cuando visito las colonias de Villa de Álvarez o Comala, e incluso muchas personas se sorprenden de que anote sus peticiones o sugerencias en mi libreta”, afirmó Gladia Mendoza Quintero, que incursiona por primera vez en la política como candidata a la diputación por el IV Distrito local, abanderada por Movimiento Ciudadano.

“Hay quienes de inicio me dicen que desconfían de los políticos o que no piensan votar, pero luego de platicar con ellos me he dado cuenta de que su mayor enojo es que nadie tiene el interés de escuchar lo que quieren o necesitan”, explicó.

Afirmó que por esta y otras razones hacen falta menos políticos y más ciudadanos en el gobierno y sobre todo en el Congreso, porque sólo así se podrán comenzar a resolver los problemas que las personas viven de manera cotidiana para salir adelante, alimentar a su familia o recibir atención médica cuando la requieren.

En este contexto, ofreció que, de llegar al Congreso, podrá auditar el uso de los recursos que se destinan al sector salud, para evitar que la gente que acude al Hospital Regional Universitario no pase de la puerta, porque antes de ingresar les hacen la aclaración de que no tienen medicina, y en caso de requerirla, tendrán que pagarla de su bolsa, además de que no cuentan con el equipo o instrumental para una cirugía.

Indicó que precisamente al escuchar a los ciudadanos, ha confirmado que a pesar de que se hacen inversiones importantes en obras de infraestructura o en la remodelación de avenidas, estas decisiones se toman a partir de la visión de los gobernantes y no de los ciudadanos.

“La gente no quiere que haya una avenida con luces led, cables ocultos y ciclovía o una unidad deportiva con pasto sintético o pintura nueva, si en su calle no hay ni empedrado; quieren poder tener un médico que los atienda en los centros de salud, recibir el medicamento cuando enferman o incluso poder pagar el pasaje de sus hijos para que puedan ir a entrenar, ya que cerca de su casa no hay instalaciones deportivas”, señaló.

“Por eso, una de nuestras propuestas es aprobar un presupuesto etiquetado para becas de apoyo a jóvenes talentos deportivos, para no truncar la carrera de jóvenes que abandonan sus entrenamientos porque sus familias no pueden pagarle uniformes o sus pasajes, mucho menos cubrir los gastos para que acudan a torneos en otros estados”, declaró.

