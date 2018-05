Interés Público.

RENUNCIA DE MARGARITA

Margarita Zavala, la única candidata a la Presidencia de la República, renunció a competir electoralmente por el máximo cargo en México. La noticia la anunció en Tercer Grado, uno de los programas periodísticos con más ratings de Televisa, por lo que no podía tener mejor escenario para dar a conocer esta decisión que cambia el escenario político de la contienda electoral.

La pregunta clave es quién se beneficiará de la salida de Margarita Zavala, si José Antonio Meade o Ricardo Anaya. De manera tramposa, el candidato panista comenzó a propalar en sus redes sociales una serie de infundios y encuestas patito, en las cuales daba por un hecho incontrovertible que los seguidores de la exprimera dama se sumarían a su proyecto político.

La situación es más compleja y los candidatos no endosan votos, mucho menos pueden coaccionar a quienes los apoyaban para que voten por determinado candidato, como es en el caso de Margarita Zavala. Por eso, de manera inteligente y con mucha prudencia, Margarita Zavala rehusó dar un posicionamiento sobre quién sería el candidato que apoyaría en esta elección presidencial.

Si bien a Margarita Zavala no le alcanzaba su fuerza electoral para ganar la Presidencia, sí representa ésta un gran respaldo y apoyo en términos de alianza política, que en este caso sería de facto y que comprendería el primer círculo y estructura del calderonismo, que fue la base que impulsó la candidatura independiente de la exprimera dama.

Resulta tan atractivo este apoyo y respaldo, que Ricardo Anaya se ha desvivido en elogios a favor de Margarita, a quien califica como una mujer inteligente y de gran valentía. Sin embargo, en la boca de Anaya, estos elogios pierden su encanto y se vuelven expresiones del cinismo político de quien fue la causa principal de que Margarita Zavala saliera del PAN.

No hay coincidencias en el proyecto político de Margarita Zavala con el de Ricardo Anaya, sino divergencias irreconciliables, como es el aire antidemocrático y la perfidia de quien hizo de todo, sin importar las consecuencias de sus acciones, para alcanzar la candidatura de una coalición que tiene un PAN fragmentado, un PRD en los huesos y un Movimiento Ciudadano cuyos principales actores se deslindan de Ricardo.

Por otro lado, no se puede descartar que, por prudencia política, Margarita Zavala está esperando el momento más propicio para fijar un posicionamiento claro, contundente e inequívoco para expresar su apoyo a José Antonio Meade o a Ricardo Anaya. El llamado del voto de la exprimera dama se tiene que entender, primero, en los términos de un exhorto a la población para que vote por el proyecto más afín, similar al de Margarita, y segundo, la reorientación del voto de la estructura calderonista.

Contrario a lo que anuncia los pronósticos parciales de las encuestas, esta elección será muy cerrada. La gran ventaja de López Obrador es que su voto en contra está atomizado en varios candidatos, pues su capital electoral siempre ha sido el mismo. Por eso desde que inició esta campaña se asoció con lo más corrupto del sistema político mexicano, como Manuel Bartlett, Elba Esther Gordillo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), entre otros impresentables.

Sabe, en el fondo, que la elección será cerrada y que necesita de todo el apoyo, hasta de los corruptos, para llegar a la Presidencia de México. En ese contexto anuncia Margarita Zavala su renuncia a la candidatura presidencial: en una elección polarizada donde cada voto será toral para los candidatos.

En una contienda electoral los ciudadanos debemos valorar y analizar los perfiles, las propuestas y las acciones de los candidatos. El ser humano es la única especie en el mundo dotado de raciocinio, de ahí la importancia de razonar adecuadamente cuando tomamos decisiones, máxime si son de gran importancia, como las que se toman en un contexto electoral.

En ese tenor, analicemos sin aspavientos los perfiles y antecedentes de estas dos candidatas que se disputan un curul en el Congreso de la Unión. Por un lado, Mely Romero ha sido contadora del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, diputada local, senadora de la República y subsecretaria de Desarrollo Rural de la Sagarpa, una de las dependencias más importantes del gobierno federal.

Tiene, pues, una vasta experiencia en el campo legislativo y en la función pública. Como legisladora, votó para la aprobación de las reformas estructurales, tan importantes y que el país requería desde hace décadas, como la reforma educativa y la energética. Por un lado, la educativa terminó con la discrecionalidad en la asignación de plazas docentes, pues antes los funcionarios de la SEP y los dirigentes sindicales colocaban a quienes ellos querían en las aulas. Todo eso cambió. Ahora hay exámenes que definen el ingreso del docente con base en sus méritos profesionales.

La reforma energética ha generado que en este sexenio se rompan todos los indicadores en inversión privada, con la cifra histórica de 171 mil millones de dólares, lo que repercute directamente en empleos, pues también durante el sexenio de Peña Nieto se generaron 3 millones 500 mil empleos, lo que supera la generación de empleos durante los gobierno de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.

Mely Romero respaldó, pues, legislaciones claves que impulsaron el desarrollo del país, sin dejar de lado que aún falta mucho para perfeccionar estas leyes y mejorarlas. Su paso por la Subsecretaría de Desarrollo Rural también fue pingüe en resultados. Van algunos: triplicó el presupuesto de esa subsecretaría en más de 15 mil millones de pesos, los cuales se aplicaron principalmente en proyectos productivos y en apoyos a campesinos, con un énfasis especial en las mujeres y jóvenes.

Logró construir un programa, con un recurso de 300 millones de pesos, para jóvenes campesinos. Esto no a través de un sistema asistencialista, sino por medio de proyectos productivos, lo que le cambia la mentalidad a quienes participan, pues generan un trabajo propio y una actividad económica que reditúa a la larga.

También impulsó programas para que las familias que viven en las zonas rurales tengan sus propios huertos comunitarios. Y esto les permite sí generar sus propios alimentos para autoconsumo, pero también vender los excedentes e incluso generar productos con ellos: unas indígenas se dedicaron hacer salsas con los jitomates y chiles que cultivaban.

Pero lo más importante es que a pesar de la imagen negativa que carga el PRI –exacerbada más por una estrategia propagandística que en la realidad–, Mely Romero es inmune a esta persecución porque en su trayectoria política siempre ha acreditado honestidad y buenos resultados. Así su campaña se ha centrado en generar propuestas a través del Laboratorio de Soluciones, donde participan ciudadanos en la construcción de soluciones, en lugar de polemizar y descalificar a sus adversarios.

Martha Zepeda, por su parte, comenzó su carrera política al lado de Indira Vizcaíno, cuando ésta era presidenta municipal de Cuauhtémoc. Su experiencia política se remite directamente a la campaña electoral del 2015, donde perdió la gubernatura del estado y obtuvo apenas el 1.76 por ciento de los votos, lo que significa poco más de 5 mil sufragios.

En estos últimos tres años, la política perredista ha demostrado que posee un aire belicoso y arisco, lo que la ha llevado a enfrentarse con Indira Vizcaíno, una de las figuras más representativas de la izquierda, pugna que agudizó y exacerbó hasta obligar la salida de la exalcaldesa de Cuauhtémoc, quien en el 2015 logró más de 43 mil votos en el primer distrito.

La salida de Vizcaíno permitió que Martha asumiera un rol protagonista dentro del PRD. Hasta la fecha no ha salido de ese protagonismo, que se limita únicamente a lo mediático, pues no ha logado concretar ningún resultado en el ámbito legislativo, a pesar de que mandó varias propuestas de ley dentro de su activismo partidista.

Más que política (entendida ésta como la vía para resolver las grandes problemáticas de la sociedad y conciliar puntos de vista, aparentemente irreconciliables), Martha Zepeda se ha centrado en un gran activismo con fines mediáticos, así como en polarizar y profundizar las diferencias en el espectro político. Por eso no tuvo escrúpulos en enjaular a un niño para manifestarse en contra del Ecoparc o en dejar decenas de bolsas negras con sangre para simular cuerpos desmembrados afuera de Casa de Gobierno.

Durante su campaña no ha dejado esa retórica beligerante, descalificativa y vilipendiosa, por lo que poco o casi nada se centra en propuestas. Recientemente, en una entrevista que sostuvo en una radiodifusora local, en lugar de dar a conocer su plataforma de propuestas, Martha Zepeda se la pasó descalificando a Fernando Moreno Peña y denigrando la memoria del difunto exgobernador Silverio Cavazos, asociando sus atentados con la narcopolítica.

Si Martha Zepeda tiene evidencias que den nuevos elementos de investigación para esclarecer sendos atentados, entonces que acuda a las instancias legales pertinentes a declarar formalmente y a entregar las pruebas. De lo contrario, emitir especulaciones y conjeturas, sin el mínimo fundamento, es continuar con el mismo protagonismo mediático que la caracteriza y que le baja el nivel a la política local.

Ya ha sido víctima de su incontinencia verbal y malos modales, cuando subió a redes sociales la imagen de un burro y espetó, enseguida, que si alguien conocía el nombre de este funcionario priista, lo que uno, igual de grosero que ella, le respondió que seguramente era el nombre de su esposo, quien trabaja en una dependencia federal y es cercano a José Manuel Romero Coello. Eso pasa cuando se baja el nivel en una contienda: la violencia verbal fluye.

Los ciudadanos queremos soluciones a las grandes problemáticas de nuestro estado, pues ya estamos hartos de la vocinglería mediática de los políticos. Por eso esta elección será de contrastes de perfiles y propuestas. Si no entiendo eso Martha, quizá la política no es lo suyo y debería buscar mejor dirigir una organización no gubernamental, donde pueda dirigir un discurso incendiario dentro de una marcha o manifestación.

Si un resultado se tiene que reconocer de la administración de Ignacio Peralta, es la consecución del equilibrio financiero, logro que se concretó gracias al manejo responsable y eficiente de los recursos públicos. Hay que recordar que en el 2016, cuando inició esta administración, recibió unas finanzas estatales muy precarias, producto del desaseo y los malos manejos financieros de la administración de Mario Anguiano.

Las finanzas estatales estuvieron en su peor nivel durante el 2015, cuando se dejaron de pagar salarios al magisterio representado por la Sección 39 del SNTE, a los trabajadores de Poder Judicial e incluso a policías estatales. Era tanta la insolvencia del gobierno de Mario Anguiano que incluso se suspendieron la entrega de apoyos en becas a estudiantes, así como los recursos de pensiones a los adultos mayores.

Las calificaciones crediticias bajaron nivel de default, lo cual significaba el impago de compromisos a corto plazo, lo que restó la credibilidad de gobierno para el pago de sus responsabilidades, lo cual generó una gran incertidumbre, afectando así las inversiones públicas.

En poco más de dos años de gobierno, la Secretaría de Planeación y Finanzas, encabezada por Carlos Noriega García, consiguió normalizar la situación financiera del estado, como un primer paso, imprescindible, para consolidar las finanzas estatales.

Así logró que en este 2018, por segundo año consecutivo, Colima obtuviera un resultado verde en el Sistema de Alertas que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo que refleja una gestión responsable de los recursos públicos y el saneamiento de las finanzas estatales, pero sobre todo que hay el cumplimiento de sus responsabilidades, en cuanto al pago de su deuda pública, así como en las obligaciones a corto plazo, incluyendo el pago a proveedores de bienes y contratistas por obra pública.

Se consiguió, además, mejorar las calificaciones crediticias, lo cual incide directamente en los porcentajes de intereses. En ese sentido, HR Ratings, en este 2018, informó que la calificación crediticia del gobierno que dirige José Ignacio Peralta Sánchez se mantiene al alza, gracias a la mejora en la estructura legal-financiera de la deuda del estado.

Gracias a esto, el Gobierno del Estado pasó de tener una calificación crediticia de “HR BBB-” a “HR BBB+”, lo que refleja un fortalecimiento de las finanzas públicas al representar una mayor responsabilidad del pago de sus deudas, y por ende, da certidumbre a la inversión pública.

Aunado a esto, se logró la reestructuración de dos créditos de largo plazo que, por su mal diseño, estaban asfixiando las finanzas estatales, lo que permitirá generar un ahorro de 240 millones de pesos en pago de intereses. Esto permitirá flexibilizar las finanzas estatales aún más, pues hay que entender que en los años 2016 y 2017 se pagaron 674 millones de pesos de deuda bancaria, y por la combinación de amortizaciones de capital y pago de intereses, la deuda se redujo solamente en 177.6 millones de pesos. Es decir, que la diferencia, 496.5 millones, se destinaron exclusivamente al pago de intereses.

De ahí la importancia de estas acciones y que el gobierno continúe mejorando la situación financiera, pues eso le permitirá un mayor margen para seguir generando acciones en beneficio de la población, como la remodelación de la Unidad de Deportiva Morelos y el parque Arqueológico ubicado en La Campana, obras que muchas generaciones de colimenses podrán disfrutar.

