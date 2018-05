Donar cabello, un acto de amor.

Infoecos/Colima

Daniela Michelle Santos Valdovinos es una pequeña de siete años, que a su corta edad a externado su generosidad, al donar su cabello para la creación de una peluca oncológica, en beneficio de una niña de nueve años que lucha contra el cáncer.

Durante la visita que realizaron a las instalaciones del Ecos de la Costa, Daniela estuvo acompañada por su mamá Griselda Valdovinos Ceballos, su tía María Guadalupe Santos Luis y María Cristina López de Miranda, integrante del grupo de Metafísica y Yoga en Colima, que se dedica a labores sociales.

“Donar cabello es un acto de amor, por el cual podemos ayudar a personas que se sienten terriblemente mal por no conservar su aspecto físico anterior, como resultado de dolorosos tratamientos de quimioterapia para combatir el cáncer, sin embargo, donar cabello no es el equivalente a cortarse el cabello gratis, es un acto de caridad, como lo que hizo Daniela Michelle Santos Valdovinos, quien a sus siete años, cuidó y cortó su cabello para donarlo a otra pequeña como ella que no lo tiene”, dijo Cristian López.

Daniela estudia en la primaria de tiempo completo “Federico Rangel Fuentes” de la colonia Francisco Villa, y fue invitada a cortar su cabello para regalarlo, al aceptarlo, dijo López de Miranda, se ha creado un magnífico ser humano, al lograr que ella tenga el interés de cuidar su cabello para donarlo a una niña como ella, pero con el problema del cáncer, la pequeña Daniela ha motivado a más amigas y compañeras a que hagan lo mismo.

María Cristina comentó que es muy importante que la niñez crezca, y que en su formación lleve valores, y amor hacia los demás. “El objetivo de dar a conocer acciones como ésta, donde una pequeña tiene interés de donar su cabello, es incentivar a la niñez a que coopere, y que aprenda a apoyar a las personas con necesidades, darse cuenta de la importancia de sentirse bien con uno mismo, y apoyar a la niñez, esa fue la finalidad para que las niñas donen su cabello”.

Su mamá Griselda Valdovinos se mostró orgullosa del actuar de su hija, que siempre estará para apoyarla, “Cuando le dicen a Michelle, la señora Cristina, que si quiere donar su cabello, -a ella siempre le dicen que tiene su cabello muy bonito porque nunca se lo quiere cortar-, ella cuando va a que se lo acomoden siempre le dice a su madrina que solo las puntas porque se lo dejará como la princesa Rapunsel, para poderlo donar”.

Agregó que a la pequeña Daniela se le dijo que su cabello era para una niña especial, a lo que ella con gusto estuvo de acuerdo en cortarlo, para que nuevamente le crezca y poder continuar con la acción.

Cabe mencionar que el Centro Estatal de Cancerología cuenta con personal que se dedica a la realización de pelucas oncológicas, e incluso, señalaron que en el reclusorio del estado también se realizan estos trabajos para beneficiar a las personas con cáncer.

Al respecto, la mamá de Daniela Michelle comentó que solo están en espera de que la niña que recibirá el cabello termine las sesiones de quimioterapia, y podrán visitarla para hacerle la entrega de esta donación.

Por su parte, su tía María Guadalupe Santos Luis, quien es estilista y le ha cortado su cabello en varias ocasiones, dijo que cuando ella se entera y se da cuenta de lo que puede hacer con su cabello, tuvo una actitud de alegría: “Ella lo aprecia, pero se siente feliz de saber que regalará su cabello. Ella vio lo del Teletón, y vio que hay niñas que no tienen su cabello, y decía que quería tenerlo largo para regalarlo, sabemos que tendrán que pasar cuatro o cinco años, para que lo vuelva a poder donar, pero si ella lo decide, pues la volveremos a apoyar”,

La señora Cristina platicó que es por medio del padre Rafael López como se han contactado personas interesadas en hacer este tipo de donaciones, y solamente están en espera de hacer la entrega. Resaltó que ella cuando ve a una persona con el cabello largo, siempre la invita a que lo done si tiene pensado cortarlo, pues dijo que para las personas que tienen la necesidad de usar una peluca, el cabello sintético es muy caluroso y más en este tipo de climas, por eso la importancia de que las pelucas oncológicas deben ser de cabello natural.

En cuanto a la donación de cabello, señalaron que para que una persona pueda hacerlo, deberá dejarlo crecer para cortarlo con una medida aproximada de 16 centímetros, para poder manipular el cabello al momento de hacer las pelucas, también se recomienda que no esté pintado.

El grupo altruista en el que se encuentra la señora Cristina, realizan otras acciones en beneficio de los más necesitados, sin importar edad, ni condición, dijo que el grupo se integra de más de 24 personas, de todas las edades.

Comentó que el sábado es el día que destinan para realizar sus actividades, “esto no es para presumirlo, porque la labor de todos, debería ser, siempre apoyarnos”.

Para ser parte de la agrupación, proporcionaron su número telefónico: 3123001434.

