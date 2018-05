Escaparate Político.

PRIMERA DE DOS PARTES

EL DEBATE. Nada para nadie. Separando el lodo del oro, desbrozando entre la basura y el cieno que se aventaron entre sí los candidatos presidenciales y haciendo a un lado la intervención patética y prescindible de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, queda claro que no hay nada para nadie, que esta elección no se ha decidido aún, por el porcentaje de indecisos y porque el puntero en las encuestas, AMLO, se desdibuja cuando lo presionan y cuando le piden que explique sus propuestas y solo se limita a repetir como loro lugares comunes, como la mafia en el poder, acabar con la corrupción y predicar su supuesta honestidad. Sin embargo, debajo de la actitud bonachona y que apunta al “amor y paz”, y el “no me voy a enganchar”, vemos a un tipo colérico y rencoroso, con muchas deficiencias y que no atina a explicar el cómo le haría para gobernar en un mundo globalizado, digital, moderno, en donde no cabe ya una quijotesca Ínsula Barataria, aislada y nacionalista a ultranza para aplicar un proyecto populista que no tiene lugar ya porque provoca el dislocamiento de las cadenas productivas, el desabasto de alimentos, el retiro de los inversionistas y la consecuente cauda de desempleo y pobreza, que propicia la tentación de gobernar de la mano del Ejército, silenciando a las voces disidentes y cancelando la democracia y las libertades como lo vemos en Cuba, Venezuela, Nicaragua o el Perú de Alberto Fujimori. La tentación caudillista y dictatorial, sin los contrapesos del congreso y de la libertad y los medios de comunicación y de los actores políticos, se asoma en la personalidad compleja del tabasqueño.

LA MONEDA EN EL AIRE. Más allá de los detalles del debate presidencial del pasado domingo, de la actuación de cada uno de los contendientes, se perfila con claridad la certeza de que nada está decidido aún, que el pueblo, supremo soberano, todavía no emite su voto y que la moneda está en el aire para definir el rumbo de la República para los próximos años. El segundo debate dejó ver el histrionismo y el performance de los abanderados, sus fortalezas y debilidades; sus luces y sombras, pero la centralidad es que, en mi opinión, AMLO está bastante limitado, está viejo, cansado, llega tarde a su cita con la historia; Anaya es un merolico de pueblo; y el más preparado y presidencial, me parece José Antonio Meade, si bien tiene todavía insuficiencias para lograr esa conexión emocional que se requiere con el pueblo. Del Bronco, me parece prescindible en la contienda y eso lo sabe el público, que festeja sus ocurrencias, pero no lo toma en serio.

IN MEMORIAM. Se cumplieron cuatro años de la partida de un gran hombre, un político con visión de Estado, don Humberto Silva Ochoa, un gran rector de la Universidad de Colima, a quien tuve la oportunidad de conocer y tratar en corto en mi calidad de estudiante y como trabajador de la casa de estudios; un hombre siempre visionario, quien impulsó la transición a la modernidad de la universidad; fundador de medios de comunicación en los que escribo, como El Comentario, junto con otros universitarios, y del Correo de Manzanillo, así como el refundador de Ecos de la Costa en su etapa moderna. Desde estas líneas mando un cordial saludo a su señora esposa, Leticia Castro de Silva, presidenta del Consejo de Administración de Ecos de la Costa y a todos sus seres queridos. Un emocionado recuerdo de Humberto Silva, protagonista de la vida pública de Colima desde el mediodía del siglo XX hasta su partida en 2014. Humberto Silva fue también un descubridor de talentos y fue quien descubrió las cualidades de un joven llamado José Eduardo Hernández Nava, quien, con el tiempo llegaría a ser rector de la institución.

EL ASCENSO. Un dato revelador que arrojan las encuestas para el municipio de Colima es que Locho Morán sigue en primer lugar, seguido de Héctor Insúa, y en tercer lugar Walter Oldenbourg. Sin embargo, hay un elemento crucial: Locho ya llegó a su tope, le falta marca, o sea, le falta partido; mientras que Insúa carga con los pasivos de sus conflictos con el sindicato y la inconformidad de los vecinos por obras malhechas y las deficiencias severas en el equipamiento urbano; en tanto, el único candidato que tiene una tendencia en ascenso es Walter Oldenbourg, del PRI-Verde. Más allá de la estructura priísta, está trabajando intensamente en las colonias, con un gran contacto ciudadano, con proyectos sustentables como el rescate integral del Río Colima, un parque lineal en el Río Manrique y hacer huertos productivos en los lotes baldíos que abundan en la ciudad. El uso de las redes sociales para difundir su campaña, su sencillez, simpatía y don de gente están haciendo la diferencia. Al tiempo.

Comentarios