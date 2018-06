Austria venció 2 a 1 a Alemania.

Austria sorprendió al derrotar dos goles a uno a Alemania. El primer rival de México en Rusia 2018 comenzó ganando pero no pudo evitar la voltereta en casa de una selección que no va al Mundial. El regreso del portero alemán Manuel Neuer, quien volvió a jugar por primera vez tras su lesión de hace ocho meses no favoreció a los alemanes.

El gol del equipo alemán la causó el guardameta austríaco Jörg Siebenhandl en el minuto once despejó tras una cesión tan mal que el cuero le cayó franco a Özil, que lo batió dentro del área cruzando al palo contrario

En el segundo tiempo los austríacos llegaron a encerrar durante muchos minutos a los alemanes en su campo.

David Alaba en saque de esquina al segundo palo y el central Martin Hinteregger la cruzó de volea en el 53’. Un golazo ante el que no pudo hacer nada Neuer.

El segundo gol de los alpinos en el 69’. Julian Baumgartlinger envió un balón largo a Stefan Lainer, que asistió a Alessandro Schöpf este cruzó el cuero para perforara la cabaña de Neuer.

La reacción de una Alemania falta de ritmo no terminó de llegar en los minutos que restaron de la segunda mitad y Austria pudo celebrar la primera victoria ante sus vecinos desde 1986.

El duelo entre aztecas y teutones será el próximo 17 de junio en el Estadio Luzhniki de Moscú, encuentro del debut mundialista en Rusia en Rusia 2018, a las 10:00 horas, tiempo del centro de México.

