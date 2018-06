José Antonio Meade presentó sus compromisos por Colima.

Infoecos/Manzanillo

Ante miles de simpatizantes que se dieron cita para apoyar a José Antonio Meade Kuribreña en los dos eventos públicos efectuados en la entidad, el candidato de la coalición “Todos por México” a la Presidencia de México presentó sus compromisos por Colima, en los que privilegió el combate a la inseguridad, potencializar el desarrollo económico del estado, eliminar el peaje para los colimenses de la caseta de Cuyutlán, así como rehabilitar la Laguna del Valle de las Garzas.

SEGURIDAD

En el primer evento, efectuado en el Casino de la Feria de Colima, al que los militantes priistas llenaron a tope, Meade Kuribreña se comprometió a combatir la inseguridad, al advertir que “quien la hace, la paga”, y desde Colima planteó un alto a la delincuencia.

“Frente a ese reto de seguridad, desde Colima tenemos que decir ¡ya basta! En materia de seguridad no hay amnistías, en materia de seguridad no puede haber ocurrencias, en materia de seguridad hay trabajo comprometido y yo mero me hago cargo”, afirmó.

Planteó que la consolidación de un código penal único, y la creación de una Agencia de Investigación Federal, permitirán el combate a la inseguridad, pero, aunado a ello, también se seguirán tres ejes rectores: la prevención, disuasión y el combate a la corrupción.

CASETA DE CUYUTLÁN, MÁS CARRETERAS Y ACUEDUCTO

En este mismo evento, el candidato del PRI, PVEM y Nueva Alianza, abordó el tema de la caseta de Cuyutlán, luego de asegurar que en su gobierno se invertirá para incrementar la infraestructura carretera y generar un sistema de transporte masivo que sea más eficiente y permita una mayor conectividad.

Adelantó que tras ganar la elección, se solucionará el conflicto de la caseta de peaje que une a la capital con el puerto de Manzanillo, “para que no tenga costos para las familias de Colima”.

También el candidato presidencial se comprometió a construir el acueducto que resuelva de forma definitiva los retos del agua de Colima.

IMPULSO AL CAMPO Y AGROPARQUE LOGÍSTICO

De igual forma, uno de los proyectos que José Antonio Meade Kuribreña se comprometió a impulsar para el fortalecimiento del sector agrícola de Colima, es el agroparque logístico que cumpla con la meta de elevar la producción de los diversos cultivos del estado, y, al mismo tiempo, le permita incrementar su posicionamiento no sólo en el mercado nacional sino también en el mercado internacional.

“Vamos a apostarle al campo de Colima con un agroparque logístico que ponga a los productos de Colima en todas partes del mundo y que se hable de Colima también por lo que aquí se produce”. Y fue contundente al expresar su decidido apoyo al agro colimense: “Colima debe tener encendidos los motores del campo, y eso quiere decir que para Colima y el campo, habrá un gobierno cercano, de ventanillas únicas, con presupuestos multianuales, con funcionarios que salen de la oficina y atienden directamente en el campo, con créditos multiciclo y multiproducto, y con apoyos que lleguen a tiempo y con reglas claras, así se va a fortalecer el campo de Colima”.

MANZANILLO, PUERTA DEL MUNDO

Posteriormente y ante miles de simpatizantes del PRI y del Verde que llenaron de entusiasmo y colorido la explanada del Pez Vela en el Centro de Manzanillo, José Antonio Meade sentenció que él es el candidato de las propuestas, es el candidato que le apuesta al futuro donde el comercio exterior y la inversión representan una sólida posibilidad de desarrollo.

“Aquí en Manzanillo le decimos que no a quien le apuesta a una economía cerrada y le da la espalda al mundo. Aquí en Manzanillo sabemos de la importancia del comercio y de la inversión”.

Se comprometió con los manzanillenses a trabajar por una nueva historia del desarrollo portuario, para que, además de ser un gran centro logístico, sea un polo de transformación.

“Manzanillo tiene energía y tiene logística, aquí habremos de hacer más puerto, pero también habremos de hacer industria para que Manzanillo y Colima tengan más y mejores empleos”.

RESCATE DE LA LAGUNA DEL VALLE DE LAS GARZAS

Tras referir que la coalición “Todos por México” tiene compromisos claros con el medio ambiente, Meade Kuribreña planteó una alianza por el ambiente entero. Ante los simpatizantes del PRI y el Partido Verde Ecologista de México, prometió rehabilitar integralmente la Laguna del Valle de las Garzas.

“Nuestra apuesta en esta alianza es por el ambiente. Por eso vamos a trabajar para poder rehabilitar integralmente la Laguna del Valle de las Garzas”.

EDUCACIÓN DE CALIDAD Y SALUD

En ambos eventos, el candidato presidencial sostuvo que para que México y Colima se conviertan en potencia, es necesaria la atención de los ciudadanos, por ello, en ambos encuentros con sus simpatizantes se comprometió con la educación.

“Aquí vamos por un Colima con educación, estancias y primarias de tiempo completo, vamos por casas de día, seguridad social para el trabajo doméstico, por jóvenes que tengan un espacio en la educación superior.

“Le decimos sí a las niñas y niños con educación de calidad, le decimos que no a los que apuestan a ir para atrás y anteponen intereses políticos al interés de la niñez”.

Resaltó que su gobierno invertirá como nunca antes en fortalecer el sector salud, para que se cuente con infraestructura, medicamentos y médicos a todas horas.

“Nos vamos a asegurar que todas las clínicas y todos los hospitales tengan atención al cien por ciento; cien por ciento de medicinas; cien por ciento del tiempo, y que en Colima ustedes puedan escoger dónde atenderse y dónde curarse. De la burocracia nos vamos a encargar nosotros y ustedes sólo preocuparse por recuperar su salud”.

Su intervención en el evento público en el Centro de Manzanillo concluyó asegurando que con el respaldo de la militancia del PRI, PVEM y Nueva Alianza, así como de millones de ciudadanos, está preparado para ganar la elección.

