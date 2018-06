Represento certidumbre y futuro: Pepe Meade.

Infoecos/Colima

“El principal problema del país es la seguridad, y cuando la ciudadanía escucha que se va a resolver porque se va a cortar las manos a los delincuentes, o que se les va a dar amnistía, los mexicanos sabemos que eso no le da seguridad a las familias. Lo más importante para las familias es el empleo, y en este momento tan difícil para el país, los ciudadanos no le apostarán a una gente que no cree en el comercio, que se pelea con quienes generan inversión, porque pone en riesgo el patrimonio de las familias. En este momento tan complejo para el país, los mexicanos no le vamos a apostar al riesgo, sino a la certidumbre. Y precisamente yo represento la certidumbre y el futuro”.

Así se expresó José Antonio Meade, candidato de la coalición “Todos por México”, en el programa “Retrato hablado” realizado en Colima, y en el que participaron los periodistas Jesús Llanos (director de Nuestras Noticias, sistema radiofónico estatal); Essaú López, director de la agencia digital AF Medios; Miguel Ángel Vargas, director del medio digital Estación Pacífico. El programa fue moderado por el periodista Óscar Cervantes, director de noticias de Canal 12.1

Durante la entrevista, José Antonio Meade Kuribreña manifestó que la delincuencia organizada ha cambiado su escala y su forma de operar, además de que tenían un modelo delincuencial en donde estaban metidos fundamentalmente en el tráfico de drogas, se preocupaban sólo por cuidar una ruta. Hoy, dijo, se ve que se empezaron a meter en más actividades, empezaron a disputar control por territorio para empezar a participar en secuestros, robos a casa habitación, la trata de personas, tráfico de dinero y que esta capacidad ampliada de la delincuencia organizada no ha sido todavía una capacidad ampliada, por el estado y esta capacidad tendrá que darse en prevención, en disuasión, pero sobre todo en capacidad de investigación.

Al ser cuestionado acerca de qué haría distinto al actual Gobierno de la República en materia de seguridad, respondió que ha faltado el dimensionar y el incorporar que se está enfrentado un reto que hoy supera a los estados, añadió: “Y en esas tres dimensiones vimos que tenemos algunos elementos sobre lo que nos hace plantear una escala diferente, por ejemplo Tijuana y Ciudad Juárez, los dos alcanzan niveles delincuenciales que las ubicaban como las ciudades más peligrosas del mundo, y hubo un esfuerzo de prevención generalizado de todas las secretarías del Gobierno federal, del estado, de la sociedad civil y del sector privado: ese esfuerzo y esa escala de rescate tendría que ser la regla en el país todo el tiempo”.

Explicó que en México no se tiene una buena política de armas, no se tienen blindadas las fronteras para evitar el tráfico de armas, se tiene una mala ley para evitar que llegue el dinero a la delincuencia organizada y cuando les llegue, poder recuperarla, y no se tiene la capacidad ni la inteligencia requerida.

El candidato de la coalición PRI-PVEM-Panal, José Antonio Meade Kuribreña, al ser cuestionado sobre el tema de apoyar a los constructores locales, comentó que sin duda el comercio ayuda, la inversión ayuda, y se comprometió a impulsar una economía más incluyente que permita a los inversionistas locales una cada día mayor participación.

Asimismo, explicó que México tiene 48 millones de jóvenes sin terminar la preparatoria, es un país que no solamente tiene un reto no sólo en la educación de los jóvenes de hoy, sino en voltear a ver aquellos jóvenes a los que se les quedó mal para darles los instrumentos que les permitan una mejor incorporación en el mercado laboral formal o una mayor capacidad de emprender y tener un negocio con éxito. Señaló que nueve de cada diez mexicanos que viven en pobreza extrema, no terminaron el bachillerato. Y se comprometió a impulsar la educación y el empleo formal. “Impulsar el empleo formal –señaló-, es la herramienta más eficiente que tenemos para combatir la pobreza”.

Sobre el tema de la corrupción, manifestó que para él es muy importante el decir que el servicio público ofrece grandes oportunidades de desarrollo y de satisfacción de una vocación pública de servir y que existen servidores públicos que no hacen otra cosa en las mañanas que pensar en cómo pueden ayudar al país, cómo pueden colaborar para construir un mejor país. Por ello, dijo que es importante no caer en generalizaciones, ya que hay buenos y malos servidores públicos, y México va a necesitar a muchos jóvenes que se entusiasmen en el servicio público.

Al ser cuestionado sobre desarrollo económico, Meade señaló que México enfrenta tres retos de inclusión: lograr que se cierren las brechas entre el norte y el sur; cerrar la brecha de la desigualdad social y, tercero, la de la percepción salarial de hombres y mujeres. Ese es el reto de la próxima administración. Ello permitirá crecer 1.5 puntos más del PIB, pero sobre todo, se lograría que el desarrollo se reflejara en la vida de todos y no de unos cuantos.

El programa Retrato hablado buscará entrevistar a todos los candidatos a la Presidencia de la República para definir cuáles son las visiones y propuestas para Colima y para México de los diferentes aspirantes presidenciales.

