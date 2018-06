A Media Semana Día de la Libertad de Expresión.

En momentos álgidos de violencia contra varios periodistas que han sido asesinados en diferentes partes del país, mañana jueves se “celebra” el llamado Día de la Libertad de Expresión en México, mismo que se define como un derecho humano básico, constitucional, fundamental: inherente y necesario a la naturaleza humana, es un catalizador de voluntades y un mecanismo represor de violencias físicas. Contribuye al ejercicio de otros derechos y libertades fundamentales como la libertad de prensa, los derechos de reunión, de asociación, de petición y de participación política.

En México, el Día de la Libertad de Expresión se remonta a los tiempos de don Benito Juárez García, quien legisló para que los mexicanos se expresaran libremente, derecho que se vio falto durante el Porfiriato. Aun cuando se restringía este derecho, muchos periodistas desde su trinchera lucharon por manifestar sus opiniones, tal es el caso de la tulancinguense María Luisa Ross Landa, quien fue la primera reportera mexicana que se hizo periodista justamente en la Revolución.

La libre manifestación de las ideas está consagrada en nuestra Carta Magna, en los artículos 6º y 7º; por el gobierno del Presidente Miguel Alemán Valdez, quien estableció el 7 de junio de 1951 como el Día de la Libertad de Expresión en México. El presidente Echeverría, en 1976, añade a esta celebración, la entrega en este día, del Premio Nacional de Periodismo a los más destacados miembros de la prensa escrita y electrónica por sus trabajos desarrollados durante el año anterior en los diversos géneros periodísticos.

A 60 años de haberse decretado esta fecha, sigue siendo un tabú que realmente se pueda manifestar las ideas de cualquier individuo y en donde sea. Los más afectados son los periodistas, que al ejercer su derecho de libertad de expresión han perdido la vida. La UNESCO mencionó que es una fecha para recordar que los gobiernos de los países respeten sus compromisos con la libertad de palabra, de información y de expresión, aboliendo cualquiera de las medidas que restringen estas libertades. Por lo pronto, muchas felicidades a todos los colimenses que se dedican a esta noble, pero sobre todo importante profesión de informar.

BUITRE ELECTORAL

Al llegar la crisis en varios equipos de campaña debido a que sencillamente no les favorecen los números en las preferencias, han optado por emprender sin el menor pudor la guerra de sucia contra sus principales rivales, anteriormente citamos el caso de Yulenny Cortés León, en Villa de Alvarez, donde no pierde cuanta oportunidad se presente para atacar a Héctor Magaña, quien por mucho tiene las simpatías del electorado; el otro caso que llama la atención es el de la porteña Martha Sosa Govea, quien ante la realidad de verse relegada hasta el tercer lugar por la Presidencia de Manzanillo, en un acción por demás deleznable se convirtió en una sicaria electoral al enlodar el nombre de Daniel Cortés Carrillo, exdirector de la CAPDAM asesinado meses atrás, situación que la familia le reprochó a través de un publicado en diferentes medios de comunicación, y con justa razón, el oportunismo que yo llamaría más bien “canibalismo” político, al querer lucrar y ni siquiera respetar esta muerte en aras de ganar votos, no la culpo del todo, sabe de antemano que Virgilio Mendoza Amezcua le propinará una épica paliza el próximo 1 de julio, así que le vale un cacahuate faltar a la ética, habrá de decir: difama que algo queda.

PARA CERRAR

Apocalípticas, impresionantes, terroríficas las imágenes que observamos tras la explosión del Volcán de Fuego en Guatemala, donde lamentablemente perdieron la vida decenas de personas, este tipo de noticias no debieran pasar a ser una más, recordemos que en Colima tenemos el propio y muy activo también, solo que aquí la gran ventaja es que lo tienen muy monitoreado tanto la Universidad como el Gobierno del Estado, empero, no está de más que se retomen las medidas de evacuación por Protección Civil; vimos, que segundos fueron la diferencia entre vivir o morir.

