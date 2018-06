Análisis Político Walter avanza rápido por la capital.

Walter Oldenbourg Ochoa se convirtió en el candidato a presidente municipal de Colima que más rápido está avanzando para ganar la capital, los ciudadanos lo veíamos en la lona cuando lo destaparon, pues ni siquiera era mencionado en la opinión pública y menos en el PRI, por tal motivo lo considerábamos un candidato nacido débil, casi muerto y un grave error de la dirigencia estatal partidista.

Son cinco los aspirantes a la Alcaldía, Chapula, Walter, Locho, Briceño e Insúa, pero Walter resultó que es el único que no es reconocido por la gente como político, porque nunca ha tenido un cargo precisamente político, con este avance y posicionamiento ahora analizamos que el tricolor no se equivocó al designar a un externo, al margen de los aspirantes internos con carrera política dentro del PRI, por tener quizás ciertos desgastes naturales o ciertos rechazos grupales, Walter no tiene rechazos negativos, ni grupales, por el contario hubo buena aceptación y si analizamos ahora en internet, inclusive Walter era uno de los más fuertes críticos sobre la problemática de seguridad pública municipal y en general de la entidad, porque marchaba y declaraba contra los robos a casa habitación y comercios siendo presidente de la Cámara de Comercio, quizás por ello lo ven identificado con los problemas sociales.

Por ese reclamo de Walter en las calles y ahora como candidato tomó su bandera política para comprometerse a crear una Policía propia del ayuntamiento, que sea de la capital, desea abrir de nuevo las casetas de vigilancia abandonadas en las colonias desde hace mucho tiempo, dando mal aspecto y pretende incorporar a los policías de barrios, atender los problemas de robos en el centro de la ciudad, colonias y localidades del municipio, se comprometió a efectuar un programa integral contra las adicciones en el municipio al momento de inaugurar el “Centro de Rehabilitación contra las Adicciones de Mujeres, Halla, Ken”.

Estas y otras propuestas como las del apoyo al campo, el rehabilitar y embellecer a las avenidas principales de la capital, el reordenar las vialidades, paraderos de camiones, sincronizar los semáforos e integrar a su administración con el 50% de mujeres para la equidad de género, ha creado la mejor oferta como candidato en relación al resto según los resultados de las encuestas efectuadas el pasado 5 y 6 de mayo y comparadas con las del 3 y 4 de junio, valorando el avances de un mes es extraordinario. Los datos que prohíben publicar las dos encuestadoras, una de Guadalajara y otra de México, al señalar al final que es para consumo privado de marketing, significa que Walter ha avanzado mucho y es probable, que si sigue así de veloz sin caerse, llegue primero a la recta final del 1 de julio próximo.

