Debe Cuauhtémoc tener servicios de calidad: Zurita.

La candidata de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Cuauhtémoc, Claudia Zurita Alejandre, aseguró que de llegar a la Alcaldía, trabajará en favor de la ciudadanía para que tengan calles y alumbrado público de calidad.

La abanderada naranja indicó que una queja constante por parte de los ciudadanos ha sido la falta de servicios públicos, especialmente en lo que se refiere al alumbrado público y un adecuado mantenimiento en el pavimento y empedrado de las calles.

Al respecto, indicó que durante los recorridos realizados por el municipio de Cuauhtémoc han encontrado con la queja constante de la gente respecto a los servicios públicos, “hay escasez de alumbrado público y seguimos con el abandono y deterioro de las calles, esto es lo que la gente más pide”.

Claudia Zurita aseguró que desde la Presidencia Municipal de Cuauhtémoc se puede hacer mucho, “porque el presupuesto que llega es suficiente para implementar obras adecuadas para los ciudadanos”.

Mencionó que “el problema es que nunca se les consulta qué es lo que requiere su comunidad o colonia para salir adelante, y si no se tiene idea de cuáles son los requerimientos de la ciudadanía, es complicado enfocarse a lo que son las necesidades”.

Aseguró que hay un abandono total en Cuauhtémoc, “en donde me paro se ve el abandono total de todo el municipio”.

La candidata de Movimiento Ciudadano indicó que la población está cansada de lo mismo, “cansada de promesas, cansada de gente que no tiene las mismas necesidades que ellos y no hay una identificación. Estamos luchando con políticos que nunca han necesitado trabajar y que, obviamente, no saben de las necesidades de la gente que trabajamos todos los días”.

