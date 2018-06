El Festival del Volcán va a seguir: Locho.

Infoecos/Colima

“Como desde el inicio de la campaña lo dije, continuará el Festival del Volcán y será mejorado para reactivar la actividad cultural y artística de los habitantes de todo el municipio, tomando en cuenta a los que a diario conviven en la zona”, reiteró el candidato de Movimiento Ciudadano, Leoncio Morán Sánchez, quien insistió en que seguirá siendo gratuito pero no deberán sacrificarse los servicios y ni la atención municipal básica que se requiere en las colonias y zona rural.

“Es mentira que no habrá festival. Están tratando de lastimar el buen trabajo hecho en la Presidencia y ahora en la campaña”.

Al explicar que se ha intensificado la guerra sucia en su contra a través de mentiras y descalificaciones hacia el trabajo honesto y transparente que hizo cuando fue alcalde, y ahora, como candidato a la Presidencia Municipal de Colima, Morán Sánchez dijo que esto se debe a que sigue encabezando la preferencia de los ciudadanos que votarán el próximo 1 de julio y eso tiene preocupados a los mismos de siempre.

“Los datos que tenemos nos permiten decir con certeza que estamos encabezando la preferencia de los votantes. Eso tiene preocupados a los mismos de siempre y tratan de desprestigiar con campañas de mentiras. Cada semana tratan de desprestigiar el trabajo que hicimos desde la Presidencia. La guerra sucia va a seguir porque es la tónica de los mismos de siempre, los que nos engañaron y que nos han traicionado históricamente”.

Aclaró que el Festival del Volcán continuará, “desde el primer día he dicho que no lo vamos a quitar, que continúa, lo vamos a mejorar”; Entre las principales mejoras, es que tendrá que ser autofinanciable. Esto quiere decir que el costo del festival no vaya en detrimento de los servicios que tiene que prestar el ayuntamiento a las colonias, jardines, alumbrado y demás servicios básicos. Debe seguir siendo gratuito, pero su desarrollo no le debe costar a la población.

“Será un festival que durará todo el año, involucrando a los habitantes de la zona rural, colonias y todo el municipio”, expuso Morán Sánchez al indicar que durante todo habrá actividad cultural a través de talleres y cursos de danza, pintura, teatro, etc., en los barrios, colonias y comunidades y que sean los foros y escenarios del festival, en donde los artistas locales alternen con los artistas de talla nacional e internacional, como parte una motivación especial para el talento local. De esta forma, el festival generará convivencia social durante todo el año.

Este festival, como cualquier obra que se ejecute en el municipio de Colima, deberá tomar en cuenta a los involucrados en la zona donde se desarrolle, para que deje beneficios a todos, agregó.

