Lento el ataque a la corrupción en Colima.

Desde el mes de julio de 2017, se publicó en el decreto 325, la ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima. A la fecha, no se terminado de integrar por completo, lo que indica que el ataque a la corrupción en esta entidad va muy lento.

La sociedad se muestra incrédula en que este sistema funcione, ¿por qué? Porque la gran cantidad de instituciones que se crean, no funcionan para lo que son; la corrupción en México y por supuesto Colima, no es la excepción, la corrupción es el enemigo más letal de la sociedad, acompañado de la mano de la impunidad, no haya autoridad que logre frenarla, al contrario, va en incremento según transparencia internacional.

Organismos internacionales le habían estado insistiendo al Estado mexicano, que creara un Sistema Nacional Anticorrupción y que hiciera lo mismo en cada uno de los estados de la República; se hizo, pero hasta la fecha no se ha logrado una implementación eficaz; Transparencia Internacional le hizo varias recomendaciones para que este sistema funcionara; las principales fueron: a)Que solo por excepción haya corrupción e impunidad y cuando haya corrupción entre una empresa y funcionarios públicos se tiene que investigar y poner a los responsables ante la justicia b)Se tendría que designar una Fiscalía General, autónoma e independiente para investigar y castigar todos los delitos relacionados con la corrupción, que pudiera desmantelar redes de este flagelo y que hubiera procesos transparentes para la designación de su titular y que lo mismo se tendría que hacer a nivel estatal c)Los Congresos realmente tendrían que ser un contrapeso al Poder Ejecutivo y vigilar cómo se ejercen los recursos públicos, además de estar vigilando las acciones del ejecutivo d)También que el Estado mexicano se asegurara sobre la correcta implementación del Sistema Estatal Anticorrupción y en especial, todo lo relativo a la materia de adquisiciones y obras públicas y transparencia e)Que los sistemas estatales anticorrupción contaran con autonomía e independencia real para castigar los delitos en esta materia, además de prevenir e investigar todo acto de corrupción y que no hubiera impunidad, haciendo hincapié en vigilar a los órganos de fiscalización para cerciorarse de que hicieran bien su función, también que se incorporaran acciones apropiadas sobre la fiscalización del gasto público. ¿Sabe qué? ninguna recomendación se ha cumplido, se ve que no quieren hacerlo; estas fueron las indicaciones que el Estado mexicano recibió, para que los pusiera en práctica y así funcionar eficazmente el Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción; elementos mínimos que hasta la fecha no se han logrado implementar, por ellos es que la corrupción sigue galopante.

En estos momentos, el ataque a la corrupción en el Estado de Colima genera muchas dudas, a pesar de que ya está creado el Comité Coordinador del sistema Estatal Anticorrupción, pareciera que algunas instituciones que lo integran, son quienes están poniendo la zancadilla; no quieren cooperar para que esto funcione rápidamente; para empezar no se ha nombrado el fiscal general, tampoco al fiscal anticorrupción, está entrampado a nivel de Comité Coordinador del SEA la designación de su secretario ejecutivo y apenas se está llevando a cabo el procedimiento para designar a un comisionado de la Infocol, estos dos funcionarios son parte fundamental de los integrantes que conforman las instituciones que se supone debieran estar atacando la corrupción y evitando la impunidad, sin embargo, los órganos que los nombran, están atorados todavía, en , quien va ser el próximo comisionado de Infocol, y quien va a ser el secretario o secretaria del Comité Coordinador del SEA; se ha visto que los titulares de las instituciones que conforman ese comité quieren hacer valer su poder y designarlo, cada uno quiere a sus candidatos y así no funciona un sistema, y lo que menos están viendo, si se cumple con el perfil. El procedimiento va muy lento, pero lo peor del proceso es que algunos de los que integran el Sistema Estatal Anticorrupción estén planeando influir, sin justificación alguna, para designar a alguien a su modo, de ser el caso y de resultarle, el Sistema Estatal Anticorrupción sería un fracaso y los responsables serían los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción; a la única institución que he visto muy comprometida en este sentido ha sido el Comité de Participación Ciudadana, pero hay otros seis; lo que diría que, en votación podría ser seis a uno, seguiremos vigilantes de la eficacia o desmantelamiento de todo un sistema anticorrupción que todavía no nace.

