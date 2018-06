Lo malo y lo bueno tiene nombre y apellido: Mely.

Infoecos/Colima

A 25 días de la elección, Mely Romero Celis, candidata a diputada federal por la coalición PRI-PVEM-Panal, señaló que la sociedad ha tenido un ánimo propositivo en términos generales, para con los distintos candidatos, porque están conscientes de la importancia de su decisión y quieren hacer la mejor elección.

En entrevista con el director de Ecos de la Costa, Manuel Agustín Trujillo Gutiérrez, la aspirante al Congreso de la Unión señaló que a diferencia de lo que le ocurre a otros candidatos, ella se siente animada de la buena respuesta que obtiene de los colimenses en donde quiera que realiza campaña.

“Ya no tengo a veces que presentarme mucho porque ya la mayoría de las personas me identifican, saben de mi trabajo, han escuchado alguna entrevista o por los medios lo que he venido proponiendo”, precisó.

Aseguró que todas estas son muestras de que ha trascendido en su campaña su persona y su propuesta, lo que será valorado cuando el elector emita su voto, decisión que debe ser libre y secreta.

A pesar de este buen ánimo, dijo estar consciente de que hay un sentimiento de descuido y hasta reclamo por parte de los colimenses, incluso en algunos casos hasta de abandono, especialmente por parte de las personas más vulnerables, de parte de los políticos, aunque también sabe que ha trabajado y hecho lo que le corresponde.

“Yo me he dedicado a trabajar y así he acreditado que así es Mely Romero, que también fue el PRI quien me abrió las puertas y me dio oportunidades, pero quiero que se me juzgue por mi trabajo y no que me señalen por algo que otro cometió, ya que lo bueno y lo malo tiene nombre y apellido”, aseguró.

Aclaró que está muy agradecida con la familia de priístas que siempre la han apoyado pero ratificó que está comprometida con toda la población, y por eso sabrá aprovechar que en el Legislativo ya tiene un nombre y sabe cómo se hacen las gestiones para obtener recursos.

Recalcó que su mayor logro en este nivel (en el Senado) fue lograr que se tipificará por unanimidad como delito la explotación de mujeres con fines reproductivos, también conocida como maternidad subrogada, que comenzó a tener mucho auge y la falta de control se prestó a la trata y explotación de mujeres, el tráfico de niños y el tráfico de órganos.

En este sentido, resaltó que su propósito es impulsar el empoderamiento económico de las mujeres lo que será también para el beneficio de sus familias, porque el ingreso no es suficiente para cubrir las necesidades básicas y a veces se descuida la educación, la alimentación o la salud.

“La experiencia que tengo en la gestión de proyectos productivos (como subdelegada de Sagarpa), situación que puede parecer sencilla, encierra una serie de oportunidades para su empoderamiento personal y familiar, por lo que gestionará 120 millones de pesos para sus proyectos”, detalló.

Agregó que en materia legislativa también se puede apoyar su empoderamiento económico a través de leyes que garanticen un salario igualitario al de los varones, además de fijar un salario mínimo para las mujeres que son jefas de familia y la creación de una bolsa de trabajo que tenga características adecuadas para sus condiciones y necesidades.

Además, precisó que impulsará una bolsa de 3 mil millones de pesos para financiar proyectos de mujeres que tengan menos requisitos y maneje montos pequeños, porque actualmente solo se ofrecen de montos mayores a 50 mil pesos.

Mely Romero reconoció que para cristalizar estos proyectos se requieren consensos y cabildeos con las dependencias federales, pero aseguró que sí se puede lograr, lo mismo que una bolsa de 50 millones de pesos, exclusivamente para los municipios de Colima que se inviertan en la adquisición de patrullas, gasolina, alumbrado público, cámaras de video vigilancia, capacitación de policías.

