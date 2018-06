Breves Avanza Rafa Nadal a semis en Roland Garros.

El tenista español Rafael Nadal logró de nueva cuenta avanzar a la antesala del Abierto de Francia, luego de eliminar al argentino Diego Schwartzman.

El pampero sorprendió a todos llevándose el primer set, con lo que rompió la racha que tenía el número uno del mundo de 37 sets ganados de forma consecutiva; sin embargo, Nadal logró equilibrar la situación antes del parón del juego.

Siendo otro día y prácticamente un juego nuevo, el Rey de la arcilla no mostró piedad alguna ante el Peque, al cual dominó de principio a fin en los siguientes tres sets que se disputaron, dejando la pizarra final 4-6, 6-3, 6-2 y 6-2.

Con este resultado, el favorito a llevarse el Roland Garros al igual que el año pasado se enfrentará en las semifinales al argentino Juan Martín del Potro, cuyo cotejo con Marin Cilic también tuvo que ser pospuesto para hoy debido a las condiciones climáticas.

Medios de Portugal ubican a Cristiano Ronaldo fuera del Madrid

Cristiano Ronaldo dejará el Real Madrid este verano, descontento por lo que considera el “incumplimiento de promesas” por parte del presidente del club, Florentino Pérez, aseguró el diario deportivo luso Record.

El rotativo, que dedica su portada al astro y titula un rotundo “Ronaldo va a salir del Real”, explica que, tras haber conquistado la Champions en la temporada 2016/17 ante el Juventus, Pérez le prometió al delantero una renovación de contrato que incluiría un sustancial aumento de salario.

El jugador pasaría, según este acuerdo, de 23.6 millones a 37 millones de euros anuales netos, “colocándose a la altura de los valores recibidos por Messi y Neymar”, pero dicho pacto jamás se concretó.

Este sería el origen del descontento de Ronaldo, quien ha tratado de negociar a través de su agente, Jorge Mendes, sin conseguir resultados hasta el momento, sostiene Record.

El astro del Madrid, ganador en cinco ocasiones del Balón de Oro (cuatro de ellas como merengue), expuso públicamente sus dudas sobre su futuro en la reciente final del Champions ante el Liverpool, que acabaron por ganar los blancos. “Fue muy bonito estar en el Real Madrid, en los próximos días yo hablaré”, señaló Cristiano.

Acuña, con futuro incierto en Puebla

Pese a que fue uno de los mejores jugadores durante el anterior torneo, el mediocampista Francisco Acuña vive un momento de incertidumbre ya que no tiene contrato y aún no llega a un acuerdo con la directiva de La Franja para extender su relación.

“En mi caso no tengo contrato, no he llegado a un acuerdo con la directiva, estoy esperando, sé que hubo equipos interesados, pero al final le preguntaron al Puebla y decidieron no aceptarlo. Sigo al pendiente y poco nervioso por saber que va a pasar”.

El Messi Acuña afirmó que las pláticas entre ambas partes se han extendido, aunque su interés máximo es mantenerse en La Franja.

“Desde antes de que terminara el torneo ha habido acercamientos, más no se ha dado la firma definitiva. Ir a la pretemporada, me encantaría ya ir firmado, pensando en que ya pertenezco al club. Me he sentido bien aquí”, afirmó.

El mediocampista incluso reveló que durante el Draft, varios equipos preguntaron por sus servicios, pero Puebla rechazó cualquier oferta.

“Hubo interés de otros equipos por mí, al final estos preguntaron a Puebla, pero decidieron no aceptar la propuesta que le ponían”, finalizó.

