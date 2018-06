El Bronco acepta mocharse las manos si hay irregularidades en su candidatura.

A galope, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco logró superar el encuentro con los estudiantes de la Universidad Iberoamericana, que lo recibieron y despidieron con aplausos, aunque con algunos cuestionamientos sobre su supuesto machismo, misoginia y las acusaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) de utilizar firmas falsas y triangular recursos para su campaña.

En el encuentro que duró más de dos horas, El Bronco defendió en esta institución de origen jesuita, su polémica propuesta de mochar las manos a los corruptos, ante la situación que vive el país y para ello citó la Biblia.

Por eso mi propuesta de mochar la mano, que es en serio, y además es bíblico. Mateo 5.30, léanlo, eso cambió el mundo, hoy puede cambiar a México. No soy carnicero, ni quiero hacerlo, alguien me preguntó un día: ¿Y qué va a hacer con las manos? Ese ya no es mi problema”, respondió, robando las risas y los aplausos del auditorio.

Obligado por un alumno, El Bronco prometió que de comprobarse alguna irregularidad en su candidatura independiente, será el primero en cortarse las manos.

El aspirante a la Presidencia de la República expuso sus propuestas de campaña como bajar el IVA del 16 al 10 por ciento, elevar el salario mínimo a 335 pesos, acabar con las dádivas, pero apoyar a los vulnerables, como adultos mayores y personas con discapacidad y crear preparatorias militarizadas.

En su caminata por la explanada principal, El Bronco se tomó selfies con los estudiantes y atendió a dos jóvenes egresados de la Normal Rural de Ayotzinapa, que ahora estudian Pedagogía becados en la Universidad Iberoamericana, quienes con pancartas exigían la aparición de sus 43 compañeros desaparecidos y castigo a los responsables del caso Iguala.

El candidato independiente mostró su solidaridad con los alumnos y adelantó que en su Plan de Gobierno, que presentará el próximo 10 de junio, y que abordará los problemas por región, la atención a las víctimas ocupa un lugar muy importante.

