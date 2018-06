Quitan certificación a Atlante.

La Liga le quitó el certificado de Ascenso al Atlante porque Alejandro Burillo Azcárraga, el dueño del equipo, no pudo presentar carta de no antecedentes penales, entre otras cosas, destacando las que tienen que ver con el aspecto financiero.

Miguel Ángel Couchonal, presidente del Atlante, confesó que en el tema financiero tienen todo para comprobarle a la empresa Ernst & Young la limpieza en el manejo del equipo, el cual tiene más de 100 años en el futbol mexicano.

“Son cuestiones de carácter financiero, pero hay otras cosas más increíbles, por ejemplo: Burillo Azcárraga no tiene certificado de no antecedes penales, y (así como) ese tipo de cosas hay seis o siete puntos, cuando mucho otros temas de carácter financiero, pero son muy solventables. Lo que pasa es que no te dejan, lo que yo estoy pidiendo es que den oportunidad de enmendarlo y no tener que esperar sin posibilidad de ascenso, que creo que es bastante injusto”, comentó el presidente de los Potros.

El directivo buscará que le den lugar para una apelación para poder comprobar los requisitos necesarios y tener de nueva cuenta su certificación. Junto al Atlante, Celaya fue otros de los equipos que no pasaron la documentación requerida por la empresa encargada de dar el visto bueno a los equipos de Ascenso MX y Liga MX, por lo que ambos perdieron la posibilidad de ser equipos de Primera División.

