Felipe Cruz ofrece gobierno cercano con los ciudadanos.

Infoecos/Colima

El candidato a la Alcaldía de Villa de Álvarez por Movimiento Ciudadano, Felipe Cruz Calvario, se comprometió a atender a los ciudadanos en la Presidencia Municipal y en las audiencias diarias que implementará en caso de ganar la elección del 1 de julio.

“Pero también cada jueves voy a salir a diferentes colonias y comunidades, seré un presidente itinerante para ir a las colonias y tener audiencias públicas, para atender los asuntos que los ciudadanos tengan”.

En entrevista con el director de Ecos de la Costa, Manuel Agustín Trujillo Gutiérrez, el abanderado naranja dijo que una de las situaciones más sentidas de la gente es que ni siquiera pueden hablar con el presidente municipal, no hay comunicación.

“Vamos a llevar a nuestro equipo de colaboradores, para atender dentro de las colonias los asuntos urgentes, es un programa que llevaremos, al cual he denominado programa MC, mejorando tu colonia, mejorando tu comunidad”.

“En eso estriba el programa, ir a la calle, a la colonia, a la comunidad y poder darle la atención en forma directa los jueves, pero también hacer los comités de participación ciudadana en los primeros cuatro meses de la administración, así lo consigna el reglamento”, dijo Felipe Cruz Calvario.

Con la experiencia de haber sido alcalde de Villa de Álvarez en dos ocasiones, Cruz Calvario, dijo que con esa estructura van a trabajar, “vamos a tener una reunión al mes con ellos, para que cada uno de los comités de barrio, externen lo que debemos atender y cada mes tener reuniones de evaluación, recibir nuevas atenciones en lo que surja, pero también una evaluación de lo que acordamos atender, eso nos fortalecerá mucho, porque abordará lo que realmente se necesita”.

EJES DE GOBIERNO

Al abundar sobre los ejes de campaña que se pretende ejercer como gobierno, Felipe Cruz mencionó que en el transcurso de la campaña se ha tenido contacto con los ciudadanos, “una campaña en la cual hemos logrado entrevistarnos con muchas personas de diferentes colonias, de diferentes zonas rurales y eso nos da un panorama muy amplio de lo que tiene Villa de Álvarez, de sus potencialidades, carencias, recursos, de lo que nos plantea el ciudadano que puede fortalecernos y también el atraso que podemos encontrar, en lo que ellos han venido solicitando por años”.

Abundó que el tema se vuelve interesante, “hay muchas personas que conmigo se identifican muy bien, por el hecho de haber estado como presidente municipal en dos ocasiones, no es la primera vez que nos vemos, que tuve una gran relación con muchas de esas personas y que ahora nuevamente podamos encontrarnos y desarrollar un plan de trabajo, con el voto seré presidente municipal, haremos una planeación de lo que podremos hacer y atender llegado el momento”.

“Mí slogan dice Juntos Somos Garantía, y me refiero juntos, porque es junto con los ciudadanos, no puede ir solo el alcalde, tenemos que ir juntos sociedad y gobierno municipal para lograr los objetivos y los planteamientos que nos hacen cuando andamos en campaña”.

Refirió que la primera solicitud que presentan los ciudadanos, es la atención a la seguridad pública, “hemos desarrollado el tema en cuatro ejes, que son los que debe atender el ayuntamiento, pudiéramos mencionar más cosas, pero son los que debemos atender”.

“Uno es la seguridad pública, el segundo son los servicios públicos, tercero obra pública y el cuarto eje la movilidad, en estos cuatros ejes se encierra todo el desarrollo que puede y debe atender el presidente municipal y sus colaboradores”.

Felipe Cruz indicó que el de seguridad pública es el más sentido de la sociedad, “porque nos vemos en una condición de desatención en ese rubro, hay un desamparo de la autoridad en el tema, son solo cinco patrullas con las que cuentan en el ayuntamiento, para dar cobertura a todos los habitantes que oscilan entre los 140 mil”.

“Es un tema que se complica de darle protección o cuando menos que exista un rondín, un operativo de parte los elementos de Seguridad Pública”.

El candidato de Movimiento Ciudadano recalcó que desea fortalecer el área, “debemos contar cuando menos con 25 patrullas en la ciudad y zona rural, es un tema que vamos a tomar frontalmente, para que el ciudadano no se sienta desprotegido”.

“Es el encargo número uno que hace el ciudadano, los vamos a fortalecer, vamos a re direccionar el gasto que tiene el ayuntamiento, trabajar de cerca con los ciudadanos en la prevención del delito, tema que se vuelve muy importante cuando revisamos las estadísticas de la delincuencia que se registra en el municipio de Villa de Álvarez”.

Citó como ejemplo que en solo tres años del 2014 al 2017 se tuvo una alza solo en el delito de robo a casa habitación, del 140 por ciento, “se elevó mucho, eso únicamente de los que hicieron denuncia en el Ministerio Público, es alarmante cuando va en una escalada ascendente, queremos terminar con eso, por lo tanto habremos de iniciar la atención frontal a este y otros delitos”.

“Pretendemos también si nos lo permite la Secretaría de Educación, entrar a las escuelas para llevar la educación de prevención del delito a los estudiantes principalmente de secundaria, porque los adolescentes son los más vulnerables en el tema de la delincuencia, es donde se les invita a probar alguna sustancia tóxica, entonces necesitamos atender a los jóvenes a tiempo”.

En el rubro de los servicios públicos, Felipe Cruz dijo que es un tema que deben atenderlo totalmente, “viene sucediendo ahorita, hay 14 camiones que son dedicados a la recolección de ramas y de basura, pero resulta que ninguno sirve, todos están descompuestos, entonces se viene haciendo una renta de camiones, que no merece el pueblo de Villa de Álvarez, porque estamos pagando una renta de más de 2 millones y medio mensuales, tan solo por este concepto, utilizando camiones que no son propios”.

Agregó: “debemos arreglar camiones que están en posibilidad de ser arreglados, adquirir nuevos camiones, entrarle también al tema de hacer que sirva la planta de tratamiento de residuos sólidos y sino construir una nueva”.

“Me he dado cuenta que si unimos fuerzas con los demás municipios, podemos obtener recursos para hacer esa planta de tratamiento que quedó en actas de Cabildo en el 2009, fue un compromiso de los cinco ayuntamiento conurbados, cosa que no retomó ninguno porque ya tenían donde depositar la basura”.

Recordó Felipe Cruz Calvario, que como alcalde le tocó hacer el relleno sanitario donde ahora se vierte la basura, “este lugar se está llenando muy rápido, debemos tener ya una planta de separación de residuos sólidos para reutilizar productos, vamos a entrarle de frente al tema, seré el impulsor de la planta de tratamiento, tomaré ese liderazgo porque no es posible que sigamos así”.

“Después de construir la planta de tratamiento, pediremos a los ciudadanos que empezamos a separar la basura desde el hogar, nos vamos a encontrar con productos que reutilizar, para obtener también un recurso de ahí, porque sin duda alguna se tendrán recursos con la separación de la basura”.

ALUMBRADO PÚBLICO

Cruz Calvario mencionó que se ha tenido un cambio de tecnología, “esto se firmó en un acuerdo internacional hace ya seis años en el 2012, donde los municipios del país deberían de cambiar a nuevas tecnologías para tener un ahorro de los combustibles, se da y en este año tendría que estar ya terminado el proceso de cambio para reducir la contaminación de las plantas productoras de energía”.

“Debemos dar el cambio total de las luminarias que tiene Villa de Álvarez, en nuevas tecnologías que nos permitan ahorros muy importantes”.

Indicó que tienen como propuesta realizar el cambio de la totalidad de lámparas, “crecer la red donde no tenemos, por ejemplo hemos visitado comunidades como el Agua Dulce, que también la población ha crecido y tiene calles totalmente obscuras, también en la ciudad en colonias de las orillas no tienen la cobertura total”.

Señaló que el tema de la iluminación también va ligado a la seguridad pública, fortalece a la sociedad y se siente más segura, independientemente si pasa o no la patrulla.

“Estamos proponiendo que las luminarias no le cuesten al ayuntamiento, que del mismo ahorro de la energía, puedan pagarse las mismas lámparas contratadas, así no le sacaremos dinero a las arcas municipales”.

OBRA PÚBLICA

En dicho tema Felipe Cruz dijo que se necesita atender lo que son los drenajes pluviales, hacer los ductos necesarios en la parte norte de la ciudad, porque existen lugares que se inundan completamente.

“En la parte sur también estamos identificando zonas que se inundan, aunque no llueva las aguas que vienen del norte, les llega un río que rebasa el nivel del machuelo. Son temas que debemos atender en la obra pública, porque también existen bocas de tormentas que no conectan a ningún lado, se hicieron como una simulación de que existe un ducto”.

Mencionó que en la zona poniente de Villa de Álvarez se deben atender colonias en crecimiento como La Reserva, Tulipanes y Patria, que deben intercomunicarse porque para prestar los servicios entre una colonia y otra se deben salir a la avenida Niños Héroes para ingresar a cada colonia y de la misma forma no se puede dar la cobertura policial con eficacia, se deben construir puentes, porque existen arroyos que las dividen, dijo Cruz Calvario.

“Igual sucede en la colonia Palo Alto con la colonia Buenavista, debemos interconectarlas para tener esa fluidez vehicular y que nos permita dar el servicio de seguridad pública. Propiamente la colonia Real de Minas está totalmente olvidada por la autoridad, me he comprometido con jardines y canchas techadas en algunos lugares de Villa de Álvarez”.

Felipe Cruz señaló que la obra pública va de la mano para fortalecer el deporte, las comunicaciones y con ello abordar también el tema de la movilidad, “todo está relacionado en un engranaje que nos permite abordar todos los temas”.

“Vamos a construir canchas de Futbol 7 en la zona poniente, en una primera etapa cinco canchas, desde la colonia Puerta de Hierro, hasta Palo Alto, para dar a los jóvenes un espacio para el deporte, para que no sean objeto de ser llamados por la delincuencia”.

Recalcó que el deporte y la cultura deben ser una de las principales atenciones, para los jóvenes, “es algo que no se puede postergar, es necesario hacer torneos intercolonias, las canchas que tenemos deben rehabilitarse y tenerlas funcionando”.

Reconoció el candidato de MC, que hace 20 años no se pensó en un crecimiento tan grande en el municipio de Villa de Álvarez, no hubo una planeación porque no se contemplaba un bum de crecimiento “ahora por la historia reciente, ya se toman medidas en las cuales se respetan arroyos, una problemática actual, que requiere atenderse con colectores pluviales que son necesarios, cuando se hace una pavimentación se debe prever todo eso, deben construirse los colectores, antes de pavimentar, son temas a contemplar para que no generar una doble inversión”.

Dijo que la avenida Benito Juárez debe ser terminada al cien por ciento con el concreto hidráulico, no puede quedar a medias, logrando que quede concluida en su totalidad.

“Las pavimentaciones asfálticas que se merecen muchas colonias de Villa de Álvarez, debemos hacer un ejercicio de pavimentar vialidades colectoras de automóviles, las más transitadas”.

Felipe Cruz Calvario dijo que ha hecho un compromiso con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), para que el director de obras públicas salga de una terna propuesta por la propia institución, que sean personas que tengan una trayectoria y que sean recomendados por quienes conocen de obra civil, haciendo equipo con los constructores, para desarrollar entre todos una mejor ciudad.

El tema de metropolización dijo el candidato de Movimiento Ciudadano que Colima y Villa de Álvarez deben verse como una sola ciudad para atender temas en común.

El crecimiento de las zonas conurbadas ha sido paralelo, y señaló que se deben tener acuerdos en vialidades y en áreas donde los municipios son frontera.

La seguridad pública es un tema, la movilidad es otro, teniendo que atender causas comunes, ha crecido y no nos podemos desprender del tema, sin importar a qué partido político pertenezcan los gobiernos vecinos, “se debe tener una coordinación con todos los demás, para obtener los mejores resultados”.

Finalmente, dijo que para avanzar en todos los aspectos, el gobierno municipal debe estar de acuerdo con la liga de recursos del estado y con la Federación “es gestión del presidente municipal y debe hacerse con los proyectos que se requieren, tener a la mano proyectos que nos fortalezcan en la seguridad pública, obra pública o en el ejercicio que se trate”.

Comentarios