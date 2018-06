No tengo los “vicios” de políticos profesionales: Walter Oldenburg

Infoecos/Colima

En su primera campaña política, Walter Oldenburg, candidato de la coalición PRI-PVEM a la Presidencia Municipal de Colima, aseguró que hasta el momento ha tenido una experiencia gratificante y constructiva en lo personal por la buena respuesta de las personas.

“Estos nuevos vientos van a hacer crecer el municipio, porque en Colima hay gente buena, a pesar de las críticas que me hace el candidato del PAN-PRD, Héctor Insúa, quien me reconoce como buena gente pero me califica como improvisado”, expresó durante una entrevista realizada en la Dirección de Ecos de la Costa.

“Creo que lo que la gente quiere es eso, resultados más que improvisación; puedo decir que he demostrado, en 30 años de empresario y comerciante, tener la facilidad de integrarme a un nuevo negocio o enfoque, aunque nunca lo haya realizado anteriormente, para llevarlo a buen fin”, aseguró.

Subrayó que este proyecto no será la excepción, y por eso los ciudadanos han recibido muy bien la propuesta de que llegue a la administración municipal una persona que no tenga los “vicios” de los políticos profesionales que aplican acciones luego de medirlas por su rentabilidad política.

“No vengo a cuidar una rentabilidad política, lo único que tengo que cuidar es a los ciudadanos, y por eso dejé mi espacio y compromisos con mi empresa y mi familia para poder demostrar que los ciudadanos no somos improvisados y que podemos realmente tomar las riendas de un municipio y atender las necesidades de la sociedad, que es lo que hace falta”, recalcó.

En este sentido, invitó a todos los colimenses a sumarse a este proyecto que no es personal ni para que genere un capital político que en un momento dado le abra la posibilidad de buscar la gubernatura, “vengo aquí a ser un presidente municipal que esté trabajando directamente con los ciudadanos”, subrayó.

Y usó como ejemplo al alcalde interino Bernardo Raigosa, que en un mes en el cargo ha hecho más cosas que el edil con licencia (Héctor Insúa), porque es un ciudadano y es gente buena de Colima que se compromete y tiene sensibilidad de lo que la gente quiere para su ciudad.

“Paradójicamente el alcalde interino va en contra de lo que Héctor Insúa me acusa, de ser improvisado en la política, cuando viene demostrando que los ciudadanos improvisados en la política estamos más comprometidos que los políticos profesionales al atender las necesidades de la ciudadanía”, puntualizó.

Y agregó que si bien en algún momento como presidente en Colima de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco) tuvo acercamientos con el alcalde Héctor Insúa, aclaró que no hubo disposición de su parte para trabajar sumando esfuerzos.

“La soberbia no lo dejaba ser humilde para trabajar directamente con proyectos como el del río Colima, que en su momento tenía un grupo de inversionistas para conformar un fideicomiso que permitiera emprender el vaso acuífero del río Colima y la reactivación comercial del centro histórico”, destacó.

Detalló que todo el proyecto integral se le presentó a Insúa García y luego de conocerlo se limitó a afirmar que los proyectos importantes y los tiempos los manejaba el municipio, “con lo que nos cerró la puerta, a pesar de que ya estaban disponibles los recursos financieros”.

Puntualizó que la negativa del alcalde a analizar e impulsar el proyecto fue proporcional a sus intereses como político profesional porque al ser un proyecto de Canaco para promover el crecimiento económico, él no iba a poder decir que la obra había sido su idea y no podría apropiarse de la “rentabilidad” del proyecto.

PROYECTO RÍO COLIMA

Al abundar sobre este proyecto, Walter Oldenburg detalló que de ganar la Presidencia Municipal una de sus prioridades será integrar el río Colima con un malecón y ciclovías para que sea un área de esparcimiento con una oferta gastronómica, cultural y habitacional.

“A mucha gente le gustaría vivir más al pie del río que irse al norte de la ciudad donde todo está alejado; queremos hacer las cosas bien, comunicando y conectando con la sociedad para que sea suficientemente discutido, a querer empoderarme impulsando un proyecto personal por vanidad política”, resaltó.

El candidato mencionó que el proyecto de rescate del río Colima consiste en la construcción de un malecón, que iniciaría donde se ubica un almacén en la calle Nigromante, que se asienta sobre terrenos que son reserva federal, para que se convierta en un paseo al cual se pueda acceder en bicicleta o caminando, con comercios de distintos géneros en la planta baja y departamentos en los pisos superiores.

“Se contempla un cauce que tendrá capacidad para encauzar en su momento las crecidas del río Colima, y los banquetones pueden utilizarse para pasear sobre ellos, o cuando sea necesario, tiene suficiente cauce para que circule la riada de agua y posteriormente simplemente se limpia o barre y vuelve a ser utilizable como acceso peatonal”, agregó.

Mencionó que a los lados de las banquetas se plantará vegetación nativa como sauces, para que sea un lugar fresco y verde de manera permanente, donde se pueden colocar fuentes que por gravedad, para bajar mantenimiento, se pueden instalar a muy bajo costo y que operen las 24 horas, situación que a la vez contribuye a limpiar y oxigenar el agua.

El candidato resaltó que además, para arrancar el proyecto, desde el primer día de su administración, se pueden gestionar recursos internacionales de organizaciones que promueven el rescate de los cuerpos de agua urbanos.

Y confirmó que al realizar el proyecto se va a propiciar el rescate de la plusvalía de la zona y se recuperará el precio de los inmuebles, muchos de ellos que actualmente están abandonados o sirven como refugio de delincuentes.

Walter Oldenburg agregó que para no excluir a nadie, se constituirá un fideicomiso donde todos puedan invertir, incluidos los dueños de las viviendas con el valor comercial de sus propiedades, ya que aclaró que no se trata de excluir a nadie o de favorecer a un solo inversionista.

Ratificó que con proyectos de este tipo se lograría que la ciudad de Colima deje de ser un “punto de paso” hacia Manzanillo y se convierta en un atractivo turístico a nivel regional, donde los visitantes opten por quedarse al menos una noche en la capital del estado.

