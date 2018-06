De Anda dejará a las Chivas.

Francisco Gabriel de Anda renunciará a la dirección técnica de las Chivas, porque no pudo convencer a Matías Almeyda de permanecer en la dirección técnica del equipo.

De Anda declaró la semana pasada que sí Matías no seguía en Chivas, se haría a un lado, y lo cumplirá, según reveló Edwin Hernández, lateral izquierdo de Chivas.

“Fue y nos dio la cara, se despidió como un caballero. Eso es importante, refleja mucho de él, de la persona que es, nos habló con sinceridad y pudo vernos a la cara. Nos dijo cómo estaban las cosas y uno también debe tener dignidad y saber retirarse cuando las cosas no son lo que uno esperaba”, indicó el Aris a su salida de las instalaciones de Verde Valle.

Hoy Gabriel de Anda oficializará su salida del equipo en conferencia de prensa.

En cuanto a la decisión de Matías Almeyda al dejar a Chivas, Hernández consideró que no era el momento para hacerlo.

“Las despedidas son feas, hablando de Matías, es una persona que nos dejó mucho. Creo que no era el momento de irse es un golpe duro para nosotros los jugadores. Hoy me sigo sintiendo triste, porque ya no está esa persona que conducía este barco”.

Comentarios