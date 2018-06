Morena se prepara para visita de López Obrador.

Infoecos/Colima

Ya se encuentra todo listo para el gran cierre de campaña de Andrés Manuel López Obrador en la entidad. El candidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES) estará este viernes 15 de junio en el Casino de la Feria de Colima, a las 9:30 de la mañana, para reunirse con militantes de los partidos que lo postulan y sus simpatizantes colimenses.

Así lo anunció el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Sergio Jiménez Bojado, quien adelantó que esperan superar la cifra de asistentes al evento del pasado 23 de mayo en Manzanillo.

Respecto a la aceptación del abanderado de Morena-PT-PES a la Presidencia de México, Jiménez Bojado señaló que ésta es tangible, pues “vemos una verdadera sinergia que ha logrado Andrés Manuel de concentrar tantas voluntades dispersas anteriormente y que hoy giran en torno al proyecto alternativo de nación, que es el que promueve Andrés Manuel, un proyecto muy generoso, noble en esencia y que viene prácticamente a romper los paradigmas que existen actualmente, pero que al final del camino los únicos beneficiados vamos a ser la población en general”.

Es por ello que el dirigente estatal de Morena no dudó en afirmar que los colimenses querrán escuchar el discurso del cierre de campaña de López Obrador en Colima, “estamos haciendo un llamado a toda la población para que los que puedan acudir por sus propios medios, se concentren ahí; hay muchas colonias aledañas, cercanas a este recinto, y hay mucha simpatía que hemos percibido en esa zona cercana al Casino de la Feria”, indicó.

Cuestionado sobre las expresiones que señalan que la aceptación de López Obrador se concentra únicamente en las redes sociales, Sergio Jiménez señaló que “ese es el discurso de los adversarios, de los de enfrente. Más bien lo que subyace en esas expresiones es que en el momento de ir a votar, la gente reflexiona, sabe perfectamente ubicar las diferentes ofertas políticas y en ese momento ya tiene una definición al llegar a votar, no lo decide en ese instante; ellos se refieren al último momento porque están apostándole a la cooptación y a la compra del voto, ese es el fondo del asunto”.

Sin embargo, Jiménez Bojado indicó que eso no los amedrenta, puesto que a pesar de adolecer en el pasado del cuidado de las casillas, “la estructura de Morena, como la del PT y la del PES, está lista para representar a la alianza en las casillas. Tenemos el cien por ciento de cobertura en la actualidad, no tenemos esa debilidad que en un momento mostramos, y tenemos también identificados muchos otros aspectos con los que trabajan el PRI y el PAN con la compra del voto, la cooptación, el miedo, la amenaza de suspensión de programas sociales a los beneficiarios; la gente ya lo entendió, no cabe duda que toca ya el cambio a favor de la gente, y ese cambio lo representa Andrés Manuel López Obrador”.

Finalmente, el presidente del Comité Estatal de Morena invitó a los colimenses a este evento de cierre de campaña de Andrés Manuel López Obrador en Colima, quien estará acompañado de los diversos candidatos a diputados locales, alcaldes, senadores y diputados federales por la entidad.

