Chapula se compromete a Limpiar a Colima de rateros.

Infoecos/Colima

El candidato a presidente municipal de Colima por el Partido Nueva Alianza, Roberto Chapula de la Mora, explicó en qué consiste “la estrategia “Limpiar a Colima de rateros” surge del hartazgo social, causado principalmente por los altos índices delictivos en el municipio, en todos los hogares de la zona urbana y rural que he visitado en compañía del equipo que integra la fórmula al Cabildo. Ha quedado comprobado a voz expresa de los ciudadanos la desesperación e incertidumbre por la inseguridad”.

‘Limpiaremos a Colima de rateros’ se basa en tres fases para su éxito, la primera se enfoca en trabajar el problema desde la raíz con prevención, rehabilitando, la infraestructura de los espacios culturales, deportivos y de encuentro social en el municipio, al tener espacios dignos, activarlos mediante la promoción de la convivencia social, eventos artísticos, encuentros culturales y deportivos; fomentar intensamente que niños y jóvenes practiquen un deporte, toquen un instrumento musical, expresen sus dotes artísticos visuales y plásticos. Será compromiso del municipio ofrecer un espacio digno, instructor y materiales necesarios para el logro de estas actividades. Recuperaremos los espacios públicos retomando actividades sanas que se dejaron de hacer, como los torneos de barrio, eventos dominicales artísticos, concursos de canto, baile, declamación y diversas disciplinas que forjan a ciudadanos de bien.

“La segunda fase tiene como objetivo la recuperación de los jóvenes que presenten enfermedad por adicciones, el municipio construirá una granja de reinserción social, en ella se ofrecerá alojamiento, alimentación, atención médica, seguimiento psicológico y cuando los profesionales en la materia lo señalen los jóvenes elegirán un taller de oficios, para que se autoempleen teniendo una fuente de ingresos un empleo digno al momento de reencontrarse con la sociedad, los servicios se ofrecerán gratuitamente. Esta granja será autosuficiente, ya que los jóvenes en proceso de rehabilitación ejecutarán actividades de crianza, siembra y elaboración de productos con los que obtendrán ingresos para el funcionamiento operativo de la granja.

“Una tercera fase tiene por objetivo terminar con los grupos delictivos y combatir la impunidad, para lograrlo se creará la Policía Municipal Colima que estará a mi cargo en coordinación con el estado y la federación. Este cuerpo policiaco se integrará de hombres y mujeres sensibilizados en servir a la población, altamente capacitados para que las detenciones que realicen sean apegadas a procedimientos y el juez las califique como correctas para que el ratero se quede detenido, se conformará un equipo de asesoría legal integrado por abogados con actitud de servicio y enfoque de apoyar a las victimas desde el momento en que surja un hecho delictivo, que este grupo brinde acompañamiento sin costo, de inicio a fin para certidumbre de los ciudadanos, y que no suelten a los rateros por cuestiones de no llenar bien actas o no recabar elementos de prueba y flagrancia.

“Tengan la plena seguridad, hago el compromiso público: limpiará a Colima de rateros y regresará la tranquilidad a Colima”, finalizó.

