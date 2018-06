Emilio Azcárraga no compraría a las Chivas.

Frente a la fuerte crisis económica que vive Chivas, diversos rumores han surgido sobre una posible venta del conjunto rojiblanco. Ante esta situación, el dueño del América, Emilio Azcárraga, aseguró que definitivamente no compraría al eterno rival.

“Definitivamente no, creo en tener un solo equipo; desde hace muchos años no tenemos multipropiedad. Estoy seguro que las Chivas es un equipo grande como lo es el América. El Clásico Nacional es el América vs Chivas y entonces seguramente se recuperará y siempre habrá pasión de las dos aficiones. Siempre hay que verlo como una rivalidad.

“No somos enemigos, somos rivales de juego. Mientras a América le vaya bien le deseo lo mejor a todos”, dijo en entrevista a Fox Sports.

