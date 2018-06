Rusia 5 Arabia Saudita 0: El anfitrión empieza con fuegos artificiales

El mundial de Rusia está encarrilado y el país anfitrión no decepcionó en su debut frente a Arabia Saudita. Los rusos golearon 5 a 0 con goles de Gazinski, Cheryshev (2), Dzyuba y Golovin. La polémica no vino del encuentro sino de la ceremonia de inauguración en la cual Robbie Williams enseño el dedo medio, en señal obscena

Goleada rusa para una fiesta mundial

No se esperaba un partido vibrante más allá de la emoción que se vive cada cuatro años cuando inicia la cita mundialista. De todos los partidos de la fase de grupos, el Rusia – Arabia Saudita inaugural era probablemente uno de los menos anticipados por los aficionados ajenos a los dos países. Sin embargo, Rusia, decidida a mostrar una buena cara en casa y a olvidar su pésima preparación, aprovechó a la perfección los regalos del rival para dar la bienvenida a la máxima cita del fútbol con una goleada histórica.

Los sauditas arrancaron con ideas en la zona de creación pero se desinflaron rápidamente y evidenciaron su clara falta de criterio defensivo. En el primer gol, la zaga central de los hombres de verde se olvidó por completo de Gazinsky, que llegó al segundo palo a definir un centro perfecto de Zobnin. El segundo tanto ruso llegó de las botas de Cheryshev después de una contra bien ejecutada. El mediocampista ruso recibió el balón en el área y simplemente observo como los defensas saudíes se barrían en desesperación antes de quedar solo frente al arquero y fusilarlo frente a los 81 mil espectadores.

El segundo tiempo fue en su mayor parte un ejercicio de aproximaciones por parte de las dos selecciones. Los sauditas buscaron el gol pero no generaron peligro mientras que Rusia, sin practicar un fútbol deslumbrante, mantuvo su buen esquema defensivo y siguió aprovechando los espacios olvidados por el rival. En el 71 Dzuba no desperdició un caviar de Golovin y ya en el tiempo adicional Cheryshev concretó su doblete con un zurdazo directo a la escuadra. Por si no fuera suficiente, Golovin, que ya había asistido en el tercer tanto, aprovechó la última jugada del encuentro para apuntarse a la fiesta con un tiro libre ejecutado a la perfección para mandar el balón a dormirse al primer palo del meta saudí.

Con este resultado los rusos hicieron el pleno de confianza y cuidaron la diferencia de goles que siempre puede llegar a ser decisiva. En su próximo partido se enfrentarán al combinado egipcio y su super estrella, Mohamed Salah.

Comentarios