Adriana Mesina invita a hacer campaña con propuestas.

La candidata a la diputación local por el distrito X Adriana Mesina Tena, al ser cuestionada respecto a la guerra sucia en las campañas políticas de la cual ha sido víctima por otros actores políticos comentó que esto se debe a que esas personas le tienen miedo.

“nosotros hemos hecho un trabajo cercano con la ciudadanía, me encanta la frase de un actor político de Jalisco que dice así como haces campaña, gobiernas, y yo creo que estas personas que destruyen la publicidad si los ciudadanos los hacen llegar al poder es esa su manera que tendrán de gobernar, me han quitado pendones en las casas, el espectacular que dañaron por la avenida Insurgentes e incluso en las bardas que hay pintadas ya las rayaron, solo hay una persona que hace esto y sabemos quién es, es alguien que no le tiene respeto ni a la familia y alguien que pueda ofender de esa manera a una mujer o dama, seguimos en campaña presentando nuestras propuestas”.

Aseguró que los ataques parten del miedo de verles que van arriba en las encuestas, “la gente nos recibe bien porque no se nos puede señalar de nada negativo, ya que yo llegué a servir no a servirme, pero sé que por unos perdemos todos, ya que ha habido políticos que llegan y ponen negocios solo para su beneficio y no de la población, recordemos que aquí todos nos conocemos y afortunadamente en Tecomán conocen a mi familia, me conocen y saben que no llegamos a servirnos”.

