El diálogo con organizaciones es fundamental para llegar a consensos: Osiris Romero.

Infoecos/Colima

En diálogo con empresarios adheridos a la Conferencia Patronal de la República Mexicana de Colima (Coparmex), la candidata a diputada local por el Distrito 6 de la alianza PRI-PVEM, Osiris Romero Celis, refrendó su compromiso de legislar escuchando a los ciudadanos y generando consensos con organizaciones, que representan a los distintos sectores e intereses sociales.

“En cada encuentro con vecinos, agrupaciones y en las visitas casa por casa, la exigencia de los ciudadanos es que los legisladores no se alejen de la sociedad una vez que están en la curul. En una elección, los ciudadanos son los que confían en el candidato y debemos retribuir esa confianza, generando los mecanismos para que lo que llevemos y votemos en el Congreso del Estado, tenga que ver con los intereses de los ciudadanos, es una exigencia que no podemos obviar, los partidos ya no deben llevar la delantera, tenemos que dar ese espacio a los ciudadanos”, señaló Osiris Romero.

En el mismo sentido, compartió su propuesta de generar mecanismos que permitan mantener una estrecha comunicación aprovechando las nuevas tecnologías y el uso de redes sociales para que la población pueda conocer y opinar sobre las iniciativas que se discuten y se votan en el Congreso del Estado.

Romero Celis mencionó que en ocasiones las autoridades y representantes, toman decisiones incluso implementan programas en apoyo a los empresarios, sin embargo, resulta que se les olvida tomar en cuenta las opiniones y perspectiva de los propios empresarios, y queriendo solucionar un problema con ocurrencias propias, muchas veces se desperdician recursos y tiempo, sin soluciones. “De mi parte propongo que exista un diálogo directo y constante, que nos permita ir buscando soluciones y dándoles seguimiento.

“Los empresarios son quienes generan riqueza y desarrollo para nuestro estado, por lo cual requieren condiciones y respaldo de sus autoridades y representantes para seguir creciendo y brindando crecimiento económico al estado. Es importante además que tengan la certeza de que sus contribuciones se utilizan de manera efectiva y transparente”.

Por otra parte, a pregunta expresa de los empresarios sobre la eliminación de fuero, sin voto no hay dinero y la desaparición de los diputados plurinominales, la candidata a diputada local del Distrito 6 mencionó que “cada uno de esos mecanismos surgió con ciertos objetivos, bajo un contexto político y social, que ahora es muy distinto, por lo que hoy se deben replantear, para dar paso al involucramiento y las exigencias de los ciudadanos”.

Finalmente, Romero Celis agradeció la invitación que le hicieron los agremiados de Coparmex, a participar en este ejercicio democrático de “Diálogo con Candidatos”, en donde que los empresarios pudieron conocer y contrastar propuestas de aspirantes a diputados locales de todos los partidos y alianzas que compiten en esta elección.

Comentarios