Desabasto de agua en Cuauhtémoc, por mala administración de recursos: Ivet Solís.

La candidata a la Alcaldía de Cuauhtémoc por el PRI-PVEM, Ivet Solís se reunió con expertos y técnicos para analizar el tema de las principales problemáticas para abastecer el agua, ya que aseguró es una situación que aqueja a ciudadanos de la cabecera municipal y comunidades.

Explicó, que la falta del líquido es debido a que no hay una buena administración de recursos por los actuales funcionarios del Ayuntamiento de Cuauhtémoc.

“Llegamos al punto en el cual la falta de abastecer agua, es por la mala administración de recursos financieros, es una cuestión administrativa que si bien está limitado y no lo hacemos de manera adecuada; entonces al llegar al Ayuntamiento debemos hacer un esquema administrativo eficiente y productivo en el que la gente lo sienta”.

Ivet Solís tuvo la reunión con los exdirectores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Municipio de Cuauhtémoc (Campac), Joel González Meza y Octaviano Padilla, así como el gerente operativo de Ciapacov, Arturo Pinto Salazar y el director de área de dicha dependencia, Fernando Amaya.

De acuerdo a trabajadores de Campac, hubo cerca de cuatro meses que no tuvieron material para dar mantenimiento a fugas de agua lo que ocasionó que el vital líquido no llegara a viviendas.

“Eso no lo podemos permitir, un organismo que no tenga recursos para pagar la electricidad, prender los pozos y ni el material para poder hacer un eficiente mantenimiento y dar el servicio, de qué sirve tener un organismo operador del agua si no hay recurso para dar recurso”.

Ivet Solís expresó que dicha reunión la tuvo a raíz de que autoridades municipales han mostrado desinterés por el desabasto de agua potable en comunidades y colonias que ha generado molestias en la población.

Calificó que las conclusiones en torno a la falta de agua potable en las zonas son por la falta de administración recursos por parte de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Municipio de Cuauhtémoc (Campac).

“Hemos coincidido que la falta del recurso vital en viviendas es porque no se cuenta con el recurso necesario para prender los pozos y el agua llegue a hogares”.

Añadió que también la falta de experiencia de quienes fungen como fontaneros y operan en las comunidades es otra de las problemáticas, ya que estos desconocen la distribución que deben hacer del agua.

Y es que mencionó que hay varias comunidades para trabajar con la sectorización de la distribución ya que el agua casi siempre llega a donde mismo por la falta de conocimiento de cómo hacer para que llegue a más viviendas.

PROPUESTAS PARA SOLUCIONAR

En el diagnóstico que dieron los expertos en el tema del agua y que Ivet Solís adoptó dentro de sus propuestas es tener una administración responsable y tomar decisiones responsables para que el agua se emplee en lo necesario.

Además de apoyar a viviendas en la construcción de cisternas y pilas para que puedan almacenar el agua.

También dijo que se hará un trabajo con gente con experiencia para evitar que en las temporadas de estiaje no llegue agua o que sea de mala calidad.

