Elías Lozano solucionará los problemas de Tecomán.

INFOECOS/Tecomán

El candidato a la Presidencia Municipal por la Coalición “Juntos Haremos Historia” Elías Lozano Ochoa, se dijo cansado del cinismo de los políticos “ya que supuestamente, para nosotros como pueblo no hay dinero, pero cuando uno voltea a ver cómo viven ellos, para ellos siempre hay dinero, siempre ha sido la misma historia, Políticos ricos y pueblo pobre.

Lozano Ochoa admitió estar consciente de que “mientras los ciudadanos de bien no participemos, siempre les estaremos dejando el lugar a los mismos políticos de siempre, a los políticos abusivos, políticos ambiciosos que no quieren dejar el hueso por nada”.

“Y que vemos como están brincando de un lugar a otro, favoreciendo siempre cuando llegan al poder, sus intereses personales y el de sus familias.”

Asegura que, al llegar a la Presidencia municipal, va a empezar trabajando fuerte “tarde se me hace, hay problemas que se solucionan de manera inmediata como los de Servicios Públicos, el problema de Recolección de Basura, la falta de medicamentos en los Centros de Salud, la falta de alumbrado en las calles, todo lo relacionado al tema, está en total abandono y ¿por qué? porque tenemos políticos a los que no les interesamos. No les interesa venir a resolver los problemas a la gente “aseguró.

Comentarios