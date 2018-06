Hay que trabajar para hacer efectivas las leyes: Vanessa.

Infoecos/Colima

Vanessa Hernández Cruz dijo representar el proyecto más joven del PRI para las candidaturas, en este caso en coalición con el PVEM, por la diputación en el Distrito V, y consideró ser parte de una nueva generación que no está dispuesta a pagar por los “platos rotos” de otros.

En entrevistada con el director de Ecos de la Costa, Manuel Agustín Trujillo Gutiérrez, la joven candidata aseguró que “venimos a proponer, comprometernos y ponerle un sello particular a una gestión con la que la gente se sienta identificada y contribuya a cambiar la percepción de abandono que sufren los ciudadanos por parte de sus representantes”, señaló.

Como política de una nueva generación, reconoció que los jóvenes piden oportunidades y para que esto sea una realidad se tiene que hacer efectivo el tema del “primer empleo”, porque aunque está regulado y se ofrecen beneficios económicos para las empresas y para quienes reciben una oportunidad de empleo, sigue fallando el hacer efectiva una buena intención de la ley.

Agregó que también se deben abrir oportunidades para las personas discapacitadas que necesitan trabajar, ya que la ley de inclusión todavía no se cumple a cabalidad, a pesar de que los empresarios podrían recibir incentivos por abrir sus puertas a este sector.

La candidata a la diputación por el Distrito V reconoció que durante la campaña ha tenido que vencer el cansancio de los votantes, cuyos representantes no regresan a las colonias, luego de pedirles su voto y ganarse su confianza.

Antes de presentar sus propuestas como posible legisladora, Vanessa Hernández recalcó que más que hacer leyes porque sí, se requiere garantizar su aplicación, para evitar situaciones como las que ocurren con la reforma penal, donde las víctimas de un ilícito sienten que quedan en segundo lugar y pareciera que lo más importante es proteger a los delincuentes.

Afirmó que este es el sentir y es lo que ve la ciudadanía, por lo que consideró que la aplicación de la ley debe ser más eficaz para que así comenzar a reducir los índices de violencia e inseguridad, ya que quienes cometen un delito no tienen miedo a la consecuencias, porque aunque los atrapen, al poco tiempo vuelven a estar en la calle.

En este sentido, subrayó: “parece que todo esto es una burla para los ciudadanos, entonces lo que tenemos que hacer efectivo es el sistema para juzgar a quienes cometen un ilícito y aunque se pueden trabajar en diversos temas y pensar en aumentar las penas para ciertos delitos.

La abanderada de la coalición PRI-PVEM reconoció que uno de los temas en los que le gustaría intervenir como legisladora es en la regulación del uso de las redes sociales, principalmente cuando a través de estos comentarios se denigra o insulta impunemente a la mujer.

“En la campaña he recibido insultos a través de mis redes, dirigidos desde perfiles falso que se dirigen a terceras personas o mis familiares, lo cual es inadmisible porque yo soy la que está en campaña y no se me ha cuestionado mi experiencia, preparación o propuestas”, reconoció.

Manifestó que todavía se deben vencer algunas cuestiones culturales respecto al acceso de las mujeres a la política, ya que personalmente, al pedir el voto, ha sido cuestionada por los varones por su edad y su experiencia, cosa que no ocurre cuando es atendida por señoras.

“Hay todavía mucho machismo y de repente me dicen: eres muy joven y además eres mujer ¿No te irá a quedar muy grande el puesto? ¿Vas a poder sacar el trabajo? Y entonces le ofrezco la oportunidad de preguntarme lo que quiera relacionado con el proceso legislativo, para que a través del debate de ideas se den cuenta de mi capacidad y me juzguen”, estableció.

Finalmente, estableció que si bien hay muchas cosas que se pueden cambiar es complicado lograr estos objetivos, como ha ocurrido con la instalación de un hospital de primer nivel en Coquimatlán, donde las clínicas y Centros de Salud tienen carencias por falta de recursos.

“Vamos haciendo las cosas efectivas y vamos demostrando que las cosas se pueden hacer, nada más hay que trabajar, porque aunque Coquimatlán está a 15 minutos en coche de Colima o Villa de Álvarez, se nota una gran diferencia”, reconoció.

