La realidad supera los sueños: Chicharito Hernández.

Chicharito llegó a su gol 50 con la camiseta de la Selección Mexicana y lo hizo marcando por tercera Copa del Mundo consecutiva, algo que lo llevó a ser elegido como el mejor jugador del partido en el triunfo del Tricolor sobre Corea.

El delantero guardará este momento en su carrera, además, dedicó su logro a todos sus compañeros y a cada uno de los entrenadores que ha tenido en el cuadro azteca.

“No hay palabras para expresar esto. La realidad supera los sueños, pero hay que imaginarse cosas chingonas y hay que seguir así, tengo muchas ganas de lograr cosas importantes para el país, pero debemos ser ecuánimes, este logro lo pongo a servicio del equipo y estoy feliz, lo voy a disfrutar y ya a pensar en Suecia, a tratar de ganar el grupo”, mencionó en conferencia de prensa.

Hernández Balcázar también tuvo palabras para explicar que el momento que vive la Selección Mexicana se debe tomar con cautela, pues no quieren que todas las alabanzas que ahora hay puedan desestabilizar al grupo.

“Llegamos con mucha crítica y negatividad y la hemos asumido, somos la Selección de México con humildad y lo demás (elogios y críticas) es un ruido externo y las cosas nos están saliendo, le ganamos a Alemania y a Corea, ahora a pensar a Suecia porque debemos ir con calma y todo es una trampa y no debemos caer en eso, sí debemos disfrutarlo y trabajaremos para buscar los tres puntos en el siguiente partido”, expuso.

De igual maneras, uno de los grandes protagonistas de esta victoria, Carlos Vela, aseguró que el buen nivel que está mostrando la Selección Mexicana se debe a que está disfrutando y está feliz con todo su entorno.

“Eso es lo importante, porque cuando uno está tranquilo, feliz en el grupo y en lo que está haciendo, te sale todo. Cuando no fui (al Mundial de Brasil 2014) era por algo, porque no veía las cosas claras y no veía que iba a estar bien. Pero en este momento lo estoy disfrutando muchísimo, estoy trabajando lo mejor posible para ayudar a mis compañeros y vamos a seguir así hasta el último día”, aseguró el Bombardero al finalizar el encuentro.

