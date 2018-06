Rafa Mendoza colapsó finanzas y desatendió escasez de agua: Zurita.

Infoecos/Colima

El alcalde con licencia, Rafael Mendoza Godínez, incrementó más de 60 millones de pesos la deuda del municipio de Cuauhtémoc, lo que refleja la pésima administración que ha tenido en estos últimos tres años, afirmó la candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía del municipio, Claudia Zurita.

En entrevista con el director del Ecos de la Costa, Manuel Agustín Trujillo Gutiérrez, la candidata expuso que la situación financiera del municipio de Cuauhtémoc se agravó por la política dispendiosa del alcalde con licencia, quien entrega dádiva con fines populistas comprometiendo la operatividad del ayuntamiento.

Detalló que esto explica en gran parte el deterioro de las calles del municipio, así como la incapacidad de poder resolver la falta de suministro de agua potable, problemáticas que afecta la calidad de servicios del municipio y perjudica la calidad de vida de la población.

“El agua potable no se ha utilizado adecuadamente para dar mantenimiento a las redes y a la reparación de las bombas. Las bombas están trabajando a un cuarto de su capacidad, entonces difícilmente pueden dar el servicio a toda la población”.

Lamentó la falta de voluntad política y de capacidad para resolver estas problemáticas que realmente afectan al municipio, desatendido por priorizar la cuestión política al hacer campaña para Jorge Luis Preciado, así como anteponiendo sus intereses políticos al bienestar de los cuauhtemenses.

Claudia Zurita puntualizó que actualmente el ayuntamiento no tiene ni para pagar la luz, por lo que menos cuenta con el recurso para darle el mantenimiento adecuado a las bombas de agua, con lo cual se resolvería la falta de abastecimiento de agua en el municipio de Cuauhtémoc.

La candidata de Movimiento Ciudadano puntualizó que de llegar a la Alcaldía, fortalecerá las finanzas públicas del ayuntamiento, priorizando una adecuada organización del personal y sujetándose a un riguroso programa de austeridad, sin afectar a los trabajadores cuyos derechos laborales ya están reservados por la ley.

“Estamos hablando de que una dirección antes operaba con una persona; ahorita hay un director, un subdirector, un encargado y un supervisor, por lo que obviamente hay una gran recarga en la nómina, la cual es pagada por la población y, obviamente, por eso se ven lesionadas las finanzas del municipio.

Aclaró que las personas que la apoyan no buscan un trabajo en el ayuntamiento, y aseguró que su campaña no está financiada por recursos públicos; afirmó, por otro lado, que de llegar a la Presidencia Municipal no buscará otro cargo electoral ni se inmiscuirá en cuestiones político partidista, como lo ha hecho el actual alcalde con licencia Rafael Mendoza, quien está en problemas legales con las autoridades electorales por violentar la normatividad electoral en el 2015.

Finalmente, Claudia Zurita pidió el voto de la población y aseguró que de ser alcalde, cuidará que la prestación de los servicios municipales sean los adecuados, generando así un mayor bienestar para la población del municipio de Cuauhtémoc.

Comentarios