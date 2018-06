Arabia Saudita 2 Egipto 1: Victoria descafeinada de Arabia Saudita

Los dos combinados eliminados del grupo A se encontraron en Volgograd para tratar de salvar la honra. Sin posibilidades de por medio, los sauditas son los que abandonan este mundial con la cabeza en alto mientras que los egipcios decepcionaron hasta el final de su participación.

Se puso arriba Egipto

La selección de Egipto se vio mejor en el arranque que su rival del día y empezó a buscar con insistencia por la banda derecha a Mohamed Salah, su delantero estrella que milita en el Liverpool. Por la otra banda, Trezeguet también se vio muy participativo y le causaba problemas a la defensa saudita.

El primer tanto del encuentro llegó de las botas de Salah que controló un pase largo de Abdallah Said. El portero saudita había salido hasta la frontal para tratar de incomodar al del Liverpool, pero el egipcio la metió tranquilamente por arriba. A penas dos minutos más tarde, Salah tuvo el segundo tanto en una jugada que normalmente no falla. Se encontró solo frente al guardameta y en vez de fusilarlo quiso picarla y observó como la pelota salía a su derecha. El fallo no acabó siendo decisivo ya que posteriormente el árbitro acabó decretando un fuera de juego.

Un árbitro con el gatillo suelto

En el minuto 41, el árbitro pitó un penalti a favor de Arabia Saudita por una mano de Ahmed Fathi que desvió un centro peligroso de Yasser Alshahranin. Fahad Almuwallad se encargó de cobrar desde los 11 metros, pero se topó con un paradón increíble de El Hadary. El portero egipcio y veterano del mundial (45 años), evitó el empate saudita desviando un misil colocado a su derecha. El desvió del guardameta egipcio acabó impactando con el travesaño y el rebote tampoco le dio fortuna a Arabia Saudita.

Durante el tiempo agregado del primer tiempo, el árbitro colombiano Wilmar Roldán volvió a señalar los once metros a favor de Arabia Saudita, en una jugada dudosa en la cual Almuwallad, que ya había fallado el primer penalti, se dejó caer en el área tras un contacto con Ali Gabr. Minutos de confusión con reclamos de parte de los egipcios llevaron a que el colegiado consultara el VAR, pero al visionar las imágenes, Roldán consideró que el delantero saudita no había exagerado e incluso acabó amonestando a Gabr. Esta vez lo cobró Alfaraj y empató el partido justo antes del descanso pillando a El Hadary a contrapié.

Segunda parte muy floja

Con el partido empatado al descanso se esperaba que Egipto saliera a buscar la victoria contra un combinado visiblemente inferior. Sin embargo, no generaron peligro y le cedieron la iniciativa a su rival que generó la primera jugada de peligro del segundo acto en el minuto 69. Hussain Almoqahwi cabeceó un buen centro obligando a El hadary a sacar otra parada con mucha clase.

Los 20 minutos finales fueron muy equilibrados pero la defensa saudita ya había entendido que si paraban a Salah le iba a ser muy difícil a Egipto generar más peligro. Procedieron a defender ordenadamente y el empate llegó al minuto 90. El árbitro dio cinco minutos de añadido y en los últimos suspiros, cuando todo el mundo esperaba el pitido final, apareció Salem Al-Dawsari por la parte derecha egipcia para rematar una volea que llegó a meterse por el segundo palo de El Hadari.

De esta manera Egipto se va del mundial con cero puntos y en último lugar del grupo A y Arabia Saudita salva el honor y termina en el tercer puesto detrás de Uruguay y Rusia.

Tom Houdebine

