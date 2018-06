Entrevista a Indira Vizcaíno Silva.

Indira, te conozco como una luchadora social, que no te gustan las injusticias de ningún aspecto. En esta ocasión, ¿por qué quieres ser diputada federal, ahora apoyada por el Partido Encuentro Social y Morena?

“Principalmente porque creo que es una buena manera de poder ayudar a Colima, ahora que he estado recorriendo sobre todo estos cinco municipios del II Distrito, Manzanillo, Tecomán, Armería, Minatitlán e Ixtlahuacán, me he dado cuenta que son municipios con los que se ha sido muy injustos, que están completamente abandonados, olvidados y que requieren muchísima gestión, en materia de infraestructura, de obras públicas, de proyectos productivos, para que puedan salir adelante y puedan vivir en mejores condiciones, y eso se puede hacer muy bien desde la Cámara de Diputados, por eso me gusta la idea, pero además, porque desde ahí voy a poder respaldar las principales iniciativas y propuestas que estará haciendo nuestro próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador”.

Para que voten por ti, en esta candidatura federal, ¿Qué ofreces a los habitantes de esos cinco municipios, en donde hay pobreza, desorden municipal y, en algunos, inseguridad?

“Bueno, a los habitantes del II Distrito electoral en donde competiré y ganaré la elección a diputada federal, les ofrezco representarlos dignamente; les ofrezco estar cerca de ellos, escucharlos de manera constante, para poder llevar a la Cámara de Diputados sus inquietudes, sus propuestas, lo que ellos piensan. Les ofrezco, por supuesto, poner especial atención en la aprobación del presupuesto para garantizar que haya más recursos, para las aéreas más sentidas, para salud, para el campo, para educación, para los adultos mayores, las personas con discapacidad, para nuestros jóvenes, y que sean ellos, los principales temas en los que nos estaremos enfocando”.

En tu recorrido por los cinco municipios que componen el II Distrito electoral, ¿qué fue lo que encontraste, qué carencias tienen?

“Lo más importante es generarles empleos, y la mejor manera de poder generar empleos o generar oportunidades laborales allá es invertir otra vez en el campo, es rescatar el campo. Yo les insisto mucho en que Tecomán y Armería eran los municipios más ricos del estado, cuando a los campesinos les iba bien, la chequera verde, y nada más abandonaron a los campesinos y se convirtieron en los más pobres, y después, en los más peligrosos. Entonces, lo que hay que hacer ahí es rescatar el campo, en primer lugar, y en el caso de Manzanillo, pues seguir invirtiendo en el puerto, con la intención de que se mantenga como el más importante del país, pero que se generen mejores empleos, de mayor calidad y que este crecimiento del puerto se garantice que sea en armonía con el medio ambiente y con la sociedad, no puede seguir habiendo un puerto tan rico, con manzanillenses pobres, con sus calles demacradas, desgastadas”.

¿Cómo has visto los servicios públicos en esos cinco municipios que representarás desde el Congreso; sus autoridades han hecho mucho o poco por ellos?

“Se ha hecho muy poco en materia de servicios públicos, no solo en Manzanillo, sino también en Tecomán, Armería, Ixtlahuacán y Minatitlán”.

Ixtlahuacán se puede considerar como el municipio más pobre del estado, ¿qué harás desde el la Cámara federal para apoyar a ese municipio que se encuentra subdesarrollado y que eso data de muchos años?

“Vamos a coordinarnos con su autoridad municipal, con su presidente o presidenta municipal, y yo estoy convencida de que la mejor formar de impulsar a Ixtlahuacán es: uno, becando a los jóvenes para que puedan estudiar. Cualquier joven de Ixtlahuacán que quiere estudiar en la universidad les cuesta 200 pesos ir hasta Colima, Tecomán o Manzanillo, pasajes y demás, y el jornal en el campo les pagan 150 pesos, pues eso les resulta imposible. Otra forma es impulsando el campo, la agricultura y la ganadería, y otra forma es también generando proyectos productivos, en esta región, en esta zona del estado, para que puedan ir construyendo sus propios empleos, sus propias empresas o microempresas, en las que puedan agregarle valor a los productos del campo que ellos producen”.

¿Cuál es tu proyecto político ante esos cinco municipios que representarás?

“Quiero ganar para que me conozcan bien, para que me conozcan mejor, para que no tengan solamente el mito de lo que Indira hizo en Cuauhtémoc, sino que conozcan mi trabajo de cerca; que me den la oportunidad de trabajar para ellos y que de esa manera me pueda ganar aún más su confianza, por eso pido su voto a mi favor y además porque estoy segura de que ellos, al igual que yo, quieren tener diputados que los representen, primero, y segundo, que estemos del lado de Andrés Manuel, para poder apoyar a nuestro presidente y que estos grandes proyectos que él quiere impulsar, sean una realidad. Por lo que mi objetivo es ganar la diputación federal, convertirme en el enlace más importante de Colima con el Gobierno federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador, ser una gestora incasable, y, después de eso, lo que la misma población decida”.

¿Qué opinión te merece la reforma educativa y qué harás desde la Cámara de Diputados, para mejorarla o derogarla? ¿Y el marco jurídico actual es bueno o faltan mejores leyes?

“Primero hay que partir de que es básico que podamos modificar la reforma educativa, hacer una contrarreforma, porque todo mundo sabemos que esa reforma educativa vino solamente a generar daño, a lastimar a nuestros maestros, sin generar realmente una reforma que impactara en la calidad de la educación y eso es importante hacerlo. Por otra parte, yo estoy preocupada y ocupada de que podamos generar leyes que den castigos ejemplares a los políticos corruptos, que no puedan volver a ser funcionarios, por ejemplo. Y entre otras cosas, otras reformas que yo creo que son indispensables que se hagan es en materia de salud; necesitamos modificar la manera en la que se hacen las licitaciones, transparentarlas más, porque creo que han habido tantas lagunas que permiten que el dinero no llegue a donde tiene que llegar, y que se permita tanta corrupción en el camino; necesitamos transparentar las licitaciones en materia de salud. Creo que vamos a estar trabajando de manera intensa en los temas que a mí me gustan, que son los temas jurídicos, yo soy abogada. Yo creo que necesitamos también hacer algo en materia de nuestro nuevo sistema de justicia penal, que no da garantías a nuestros policías o quienes denuncian a algún delincuente, no dan garantías de mantenerse en la secrecía, por el contrario, los ponen ahí en sus careos con todos los datos personales y que eso hace que muchas veces no se animen a detenerlos o no se animen a denunciar; yo creo que ahí nos hacen falta algunos candados que garanticen que este sistema pueda funcionar adecuadamente, pues hay muchos temas en los que vamos a estar trabajando”.

En cuanto a la equidad de género, ¿qué tienen que ver los matrimonios igualitarios?

“Tiene que ver porque género es cualquier género, y tenemos que trascender a eso, a que entendamos que debemos de respetar la identidad de género. La equidad de género significa que tenemos que garantizarle los mismos derechos a todos, independientemente de su identidad sexogenérica, y parte de eso tuvo que ver con la aprobación de los matrimonios igualitarios y tendrá que ver con dar otros pasos, como los pasos que significan generar los mecanismos legales para que aquellas personas que quieran hacer sus cambios de identidad sexogenérica, pues puedan hacerlo, actualmente solo lo puede hacer en la CDMX. Yo creo que es importante que eso pueda trascender hacia los otros códigos civiles o, por qué no, que éste quede establecido en el código civil federal, para que, de esta manera, ellos tengan ese derecho a salvo”.

De ser diputada federal, que no es nada difícil, ¿en qué forma apoyará a las mujeres de su distrito?

“Para las mujeres tendrá que haber una serie de políticas públicas que nos sigan garantizando igualdad y algunas de estas tienen que ver, por ejemplo, con exigir que a trabajo igual sea pago igual sin distingo de género, y la mejor forma para lograrlo es que hayan sanciones, sanciones económicas, sanciones para las empresas que no cumplan con esta igualdad salarial, sanciones que pueden ser incluso de inhabilitación para aquellos funcionarios públicos o representantes populares, sobre todo los poderes ejecutivos que no cumplan con esta equidad laboral; yo creo que eso tenemos que promoverlo. ¿Y qué otras cosas tenemos que hacer en materia de las mujeres?, pues no solo las mujeres, sino los grupos vulnerables, yo creo que debemos de crear una regulación, un programa de incentivos fiscales para aquellas empresas que empleen a adultos mayores, a personas con discapacidad y a mujeres jefas de familia que requieren, de pronto, ciertos horarios, ciertos espacios especiales y que aquellas empresas que den empleo a estos sectores vulnerables puedan tener algún reconocimiento, algún incentivo fiscal. Y otro tema que se está trabajando es el de las guarderías vespertinas o las estancias infantiles por las tardes, para garantizar que cuando en casa trabajamos mamá y papá, que los horarios sean también por las tardes, pues tengamos un lugar seguro donde dejar a nuestros hijos”.

¿En cuanto a la alerta de género?

“Yo creo que es un tema que está suficientemente legislado. Lo que hace falta es poder poner en acción estas reglas, por ejemplo, el tema de las alertas de género, pues existen pero realmente no se ve a los gobiernos que han emitido estas alertas de género actuando en consecuencia. Yo creo que en lo que tenemos que insistir es que el mecanismo en el que se ponga en operación una alerta de género, pues sean mecanismos mucho más eficientes en donde sí haya una obligación específica para los estados, de ejecutar esas acciones y que no simplemente quede en enunciar que ya emitieron la alerta y punto. Yo creo que ese es un tema que tenemos que entrarle de lleno”.

¿Y los feminicidios?

Pues se han incrementado considerablemente y eso es una realidad, precisamente por eso es que una de las consecuencias fue que se emitió esta alerta de género en nuestro estado, y que, por lo tanto, tenemos que actuar en consecuencia, tenemos que apostarle a prevenir y a informarnos”.

¿Qué opinión te merecen los niños?

“Estamos de hecho comprometiéndonos todos los candidatos de esta coalición “Juntos Haremos Historia” a impulsar leyes, reformas y presupuestos en beneficio de los niños, para que sean atendidos en su primera infancia, por ejemplo, esta medida educativa en la que se ha identificado que cuando los niños llevan un seguimiento desde su primera infancia, pues son niños que pueden desarrollar mucho mejor sus habilidades, sus conocimientos, y eso es un tema que nosotros estaremos impulsando, pero también tenemos que impulsar que haya más escuelas de tiempo completo en las que se garantice una educación de calidad y que esto vaya también de la mano con asesoría, acompañamiento para que tengan actividades deportivas, activación física adecuada y alimentación sana”.

¿Cuál es tu plataforma política para llegar a la diputación federal?

“Yo surjo como candidata, primero porque la gente así lo decidió. Yo fui sometida a una encuesta, y esa encuesta fue la que me permitió ser candidata. Los partidos por los cuales estoy participando pues son los que son parte de este movimiento, de esta coalición “Juntos Haremos Historia”, Morena, Encuentro Social y PT, soy candidata de estos tres partidos, no estoy afiliada a ningún pero soy una convencida de que este movimiento que encabeza a nivel nacional Andrés Manuel López Obrador, es el que va a llevar a la victoria a los mexicanos”.

¿Qué opinión tienes del nuevo sistema penal acusatorio?

“Yo ya tuve la posibilidad de ser diputada federal hace nueve años y fue cuando aprobaron ese sistema. Yo lo voté en contra, y lo voté en contra no tanto porque me pareciera que era malo, había cosas que se podían mejorar, pero lo voté en contra fundamentalmente porque me pareció una contradicción querer trascender hacia ese sistema de justicia sin asignarle un solo peso para la modernización de los espacios, para la capacitación del personal y para la contratación de más personal. Si nosotros queremos que ese sistema sea eficiente, necesitamos garantizar que sea expedito, sino, pues, no tiene ningún caso, y por otra parte, porque sigue teniendo algunas deficiencias como las que te comentaba. De pronto se expone demasiado a cualquiera que se atreva a denunciar, se le expone a que pueda recibir represalias de una manera muy sencilla, sobre todo ante la situación de inseguridad que hay, pues porque se le pone al tú por tú con el presunto culpable, y entonces eso hace que la gente no se atreva, que tenga miedo. Entiendo y respeto y apoyo, respaldo que se tiene que garantizar los derechos humanos también de los presuntos culpables, pero creo que también se debe de garantizar la seguridad de las víctimas o de las personas víctimas”.

¿Tiene deficiencias?

“Yo veo muchas deficiencias en las que ahora estamos cayendo al otro extremo. El extremo o lo delicado de nuestro anterior sistema era que de pronto tenías por muchos meses a veces hasta años en la cárcel a inocentes, mientras se desarrollaba su proceso, ahora resulta que estás liberando un montón de culpables, por las deficiencias de nuestro nuevo sistema. Yo creo que los mexicanos tenemos que entender que no podemos seguir copiando sistemas de otros países, que debemos crear un sistema que se adapte a las necesidades que México tiene, y que nos permita garantizar que no violentemos los derechos humanos de un presunto culpable, pero que tampoco dejemos en vulnerabilidad a las víctimas”.

Una última opinión.

“Primero quiero decirte que estoy muy contenta porque esta campaña me ha permitido recorrer cada rincón de mi estado. Ya había podido visitar con mucho detalle el Distrito I, ahora estoy conociendo a plenitud, a cabalidad, el Distrito II. Darme cuenta que el Distrito II tiene muchas deficiencias, que hemos sido injustos con ellos y que tenemos que buscar cómo generamos un equilibrio en todo nuestro estado, pero además, darme cuenta que la gente está abriendo los ojos, que están despertando, que esta lucha que nosotros llevamos más de 15 años, queriéndoles demostrar, dejándoles evidente que el camino por el que estaban llevando a nuestro país no era el correcto, ahora por fin la gente se está dando cuenta, qué malo que haya tenido que ser a consecuencia, de que mira hasta dónde nos tuvieron que llevar, pero qué bueno que estemos reaccionando a tiempo, porque todavía podemos sacar adelante a nuestro país, todavía podemos rescatarlo y la verdad que ese es el ánimo que se percibe en todas partes. Es una contienda en donde la sociedad está echada para delante, resuelta a no volverse a dejar engañar y eso me da muchísimo gusto, me da mucha tranquilidad de ver que el trabajo que hemos hecho durante tantos años ahora va a dar resultados y que en pocos meses, en pocos años vamos a ver también resultados tangibles en beneficio de la población”.

¿Va a ganar López Obrador?

“Por supuesto, sí, estoy convencida, sí. Eso no significa que la gente vaya a votar todo en cascada, muchos sí, un gran porcentaje sí. Yo confío en que en Colima va a ganar Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ganar espacios federales y vamos a ganar muchos espacios locales”.

¿Puede haber fraude?

“Ya teniendo las actas en la mano de cada casilla, yo creo que tenemos una gran ventaja, esa es la parte más importante, tener nuestras actas, pero después estas casillas se resguardan en las juntas distritales federales, en el caso de lo federal, y en los órganos locales, en el caso de lo local. Hay que estar pendientes de esos lugares donde se resguardan, van a iniciar los cómputos. En donde se abren algunas casillas, se verifican los contenidos, ahí vamos a estar también muy atentos nosotros, y la sociedad, yo creo que también, y entonces en una semana después de eso, donde ya se vayan a entregar las constancias de mayoría, ya podremos sentir que hemos cumplido con nuestra misión”.

Gracias.

