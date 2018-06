Estados Unidas campeonas del Torneo Continental.

Estados Unidos derrotó a República Dominicana 3-0 (25-20, 25-11, 25-20) para ganar el Campeonato Continental Norceca Sub-20 Femenino y clasificarse al Campeonato Mundial 2019 de la FIVB.

Las de Estados Unidos sumaron su séptimo título en una final consecutiva ante República Dominicana quien ganó la pasada edición.

En el inicio ambos equipos fueron muy intensos en su ofensiva; con Skyler Fields y Molly Phillips deteniendo a las dominicanas Natalia Martínez y Madeline Guillen. En poco tiempo Madison Kubik y Phillips contuvieron con persistente bloqueo a República Dominicana, desarticulando su línea de defensa. Las estadounidenses realizaron un impresionante segundo set con una fiesta de puntos, que dejó a sus rivales sin recursos para resolver en el tercer y último parcial.

Estados Unidos se impuso a República Dominicana con gran margen de 14-5 en bloqueo, 31-24 en ataques y 5-2 en puntos de servicio. Estados Unidos anotó 25 puntos por errores de su rival y cometió 20 errores propios.

Las máximas anotadoras de Estados Unidos fueron: la central Molly Phillips con 13 puntos, incluyendo 7 espectaculares bloqueos; la atacante Madison Kubik con 13 puntos, incluyendo 9 ataques y 2 bloqueos; Skyler Fields anotó 9 puntos y Logan Eggleston agregó 8. La atacante Natalia Martínez encabezó a República Dominicana con 11 puntos.

Logan Eggleston capitana de las campeonas se dijo estar muy emocionada y orgullosa de mi equipo, jugamos con fuerza hoy. Estoy muy feliz. Salimos con todo y sorprendimos a República Dominicana. Tuvieron que haberse intimidado; trabajamos juntos, siendo muy buenas compañeras”.

El entrenador Keegan Cook, manifestó “Jugamos de la forma que hubiéramos querido todo el torneo pero fue en el momento indicado; hicimos un buen trabajo, especialmente conteniendo a la número 8. Fuimos consistentes. Siempre supimos que íbamos a ganar, le tenemos mucho respeto a República Dominicana y hace dos años estuvimos en la misma posición, arriba 2-0 y ellas remontaron para derrotarnos, nuestro lema fue esto no termina hasta que se termina”.

“Estados Unidos jugó perfecto, sacó muy bien y me mató, reconoció Wagner Pacheco entrenador de República Dominicana

Estados Unidos no había jugado ningún juego así, a ellas les salió todo y a mí no me salió nada. Llegamos a la final porque mi equipo jugó bien, con potencia y pelee contra un gran rival; estoy feliz con mi equipo”

