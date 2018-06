Los Antorchistas, con Meade: Enrique López.

Infoecos/Colima

El presidente del Comité Estatal del Movimiento Antorchista en Colima, Luis Enrique López Carreón, dijo que en estas próximas elecciones, el movimiento a nivel político en el estado considera que está en capacidad de pedir a la gente de los distintos municipios, alrededor de unos 30 mil votos, porque pretenden apoyar a distintos candidatos, dijo que conforme a los compromisos que se fueron realizando con sus dirigentes.

López Carreón declaró que Movimiento Antorcha a nivel nacional hizo un posicionamiento “de colocar nuestro apoyo a José Antonio Meade, lo consideramos así porque pensamos que es la mejor alternativa que en estos momentos le conviene al país”, agregó que “algunos candidatos locales a presidentes municipales creyeron que era un paquete y que en automático nuestro voto iba a bajar a los distintos municipios, nosotros, en su momento, les dijimos que no”, señaló.

Al respecto dijo que los que hicieron compromisos en concreto con Antonio, estaban dispuestos a escucharlos y en su momento otorgarles el apoyo.

Comentó que les buscaron Walter Oldenbourg, candidato a la Presidencia Municipal de Colima, Virgilio Mendoza, de Manzanillo, Karla Cortés, de Ixtlahuacán, Lilia Figueroa, de Minatitlán, y al respecto destacó que se platicó con Lucía Valencia, de Comala, por mencionar a algunos de los que han estado participando con ellos, agregó a Héctor Magaña, de Villa de Álvarez, y con ello se establecieron compromisos.

“Le hicimos llegar un pliego petitorio que contiene los nombres de todos los compañeros que militan en Antorcha y llegamos a acuerdos concretos para cada municipio. Se estableció una firma de documento en el cual se simbolizó que ellos están de acuerdo en tomar nuestros planteamientos y la gente estuvo de acuerdo en otorgarles el voto”, declaró.

Dijo que por su parte están trabajando para que ahí donde se hicieron compromisos, se cumplan, y ya que sean presidentes municipales puedan velar por los compromisos y necesidades de sus compañeros.

Agregó que en Minatitlán se juntó un contingente de más de mil 500 integrantes de la agrupación. “La intención fue hacer compromisos y votar por Lilia Figueroa, hicimos un documento detallado de por qué creemos que a Minatitlán le conviene Lilia Figueroa. Creemos que es una mujer capaz, pero además hizo compromisos con Antorcha Campesina, y nosotros creemos que se necesita una presidenta como ella”, aseveró.

Detalló que como fueron viendo las propuestas, Antorcha reunió contingentes a manera de hacer un cierre antorchista, “pero en los distintos municipios movilizamos compañeros, con Walter fueron dos 500 compañeros, que estuvieron de acuerdo en su respaldo”.

Dijo que participarán en el cierre de campaña de Virgilio Mendoza, de Karla Cortés y de Chía Valencia, siendo éstos a quienes tienen pensado estar apoyando.

Finalmente dijo: “La gente está cansada de los políticos tradicionales, de que se les prometa en tiempos de campaña, tan luego pasan estos y luego se les olvidan los compromisos me parece que esta campaña es especial, y debieran los políticos a pensar en serio que si no cumplen lo que están prometiendo ahora, seguramente la gente no solo les va a reclamar, sino va a manifestar su rechazo en el próximo proceso electoral, porque cada día los políticos están batallando más para poder hacer que la gente participe, pero se debe a que no cumplen lo que prometen y la gente se está cansando. Yo solo espero que todos cumplan y estaremos muy al pendiente”, concluyó.

