Francia 0 Dinamarca 0: El vacío total

Francia y Dinamarca dieron el partido más aburrido de la copa del mundo en el Luzhniki de Moscú. Con la calificación en mano, Didier Deschamps aprovechó el tercer partido para hacer rotaciones y dejar en el banquillo a jugadores claves como Paul Pogba, Samuel Umtiti y Kilian Mbappé. Del otro lado, Dinamarca salió con su once titular consciente de que tenía el segundo lugar del grupo casi asegurado.

Candado francés, ofensiva inexistente

Con N’Golo Kanté y Steven N’Zonzi, dos centinelas bien ubicados frente a la defensa, los franceses continuaron con su buen juego defensivo. No sufrieron peligro más que en una jugada de Eriksen en la cual Mandanda, suplente de Lloris, salió tarde y apenas pudo desviar el esférico con ayuda de Lucas Hernández. En lo que va del mundial Francia ha recibido solamente un gol de penalti, por lo que llegaran a octavos con certidumbres atrás.

Por otro lado, la animación ofensiva del cuadro galo no ha convencido como su defensa. Griezmann sigue sin aparecer y la química que se observó dos años antes en la Eurocopa con Olivier Giroud no ha cobrado vida. Contra Dinamarca jugaron de titular los dos con la intención de que combinarán e hicieran el pleno de confianza antes de las fases finales. El resultado fue caótico y no pudieron concretar ni un solo pase en el primer acto del partido.

Fekir se apunta a un puesto en el once

Los problemas franceses en ataque continuaron en la segunda parte y aunque la posesión estuvo claramente a favor de los galos, nunca pudieron inquietar realmente la portería danesa. Deschamps procedió a darle otra oportunidad a Nabil Fekir, del Olympique Lyonnais, que entró a jugar de 10 en el lugar de Griezmann. Su entrada fue quizás lo más positivo ya que hizo más dinámico el juego ofensivo y Francia se mostró más peligrosa y sobre todo con más ideas.

La entrada del de Lyon hace que en Francia empiecen a hablar de un eventual cambio en el esquema de Deschamps, en el cual Fekir entraría de titular para jugar atrás de una delantera compuesta por Giroud y Griezmann. Sin embargo, el legendario pragmatismo del técnico francés y su preferencia por un mediocampo y una defensa sólidos, hace que la balanza no se incline a favor de Fekir, que que seguramente seguirá en su papel de joker desde el banquillo.

A la espera de Nigeria

Esta tarde Francia sabrá quién será su rival este sábado en el primer partido de octavos del mundial. Las opciones están abiertas ya que Islandia, Argentina y Nigeria todavía tienen opciones de clasificar. Si Argentina no despierta y Messi no sale de su sueño profundo, todo apunta a que Nigeria, como hace cuatro años, sea el rival de Francia en octavos de final. Por su parte Dinamarca irá contra Croacia que tiene el primer puesto de su grupo asegurado.

Tom Houdebine

Comentarios