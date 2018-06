Ante Serbía, Brasil busca evitar eliminación.

La Selección de Brasil intentará encontrar su mejor versión para evitar una eliminación sorpresiva del Mundial de Rusia sumando al menos hoy miércoles un empate en el Spartak Stadium ante una Serbia a la que solo le vale ganar.

El gol en el descuento de Philippe Coutinho ante Costa Rica dio tres puntos vitales a los de Tite, que ahora dependen de sí mismos para estar en los octavos de final, mientras que la misma situación provocada por Xerdan Shaqiri ante los serbios dejó a los de Vladimir Petkovic en cabeza con los mismo puntos que La Canarinha antes de medirse a los eliminados ticos.

Suiza y Brasil les basta el empate para estar en los cruces y tendrán menos ‘exigencia’, todo lo contrario que una Serbia, que es la única que no puede especular con ninguna situación para lograr su primer billete a los octavos de un Mundial bajo esta denominación.

En caso de lograrlo, podría provocar otro revés al futbol brasileño, que no se queda en la primera fase de una Copa del Mundo desde Inglaterra 1966. De momento, el juego desplegado por la pentacampeona del mundo no descarta esta sorpresa en un duelo donde los de Mladen Krstajic tratará de competir con su carácter competitivo y buen físico.

No parece que Tite vaya a variar en exceso su once en busca de ofrecer una mejor imagen que en los partidos ante Suiza y ante Costa Rica, donde no hubo noticias positivas de su estrella, Neymar Jr. La Verdeamarelha’no se desprotegerá y seguirá confiando en su cuarteto ofensivo donde el más entonado es el azulgrana Coutinho. Douglas Costa no podrá ser revulsivo por lesión, al igual que Danilo, de nuevo sustituido atrás por Fagner.

Serbia saldrá sin complejos seguramente, sabedora de que Brasil no ha metido miedo, pero parece poco probable que se lance desde el minuto uno a por el triunfo, esperando tener su oportunidad según vaya avanzando el partido y sin descuidarse demasiado para no dar espacios al peligroso ataque rival.

Krstajic parece que también apostará por el mismo once de la derrota ante Suiza con el liderazgo en el centro del campo de un Milinkovic-Savic, que llevó a Serbia a proclamarse campeona del mundo Sub 20 en 2015 precisamente ante una Brasil de la que únicamente ha llegado a la Absoluta el delantero Gabriel Jesus.

Comentarios