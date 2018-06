FMP propone nuevo pacto fiscal y que más recursos sean para Colima.

Infoecos/Colima

Crecimiento económico para el estado, generación de empleo y acciones que impacten positivamente la economía de las familias, son algunas de las propuestas de Fernando Moreno Peña, candidato de la coalición “Todos por México” (PRI-PVEM-Panal), quien de llegar al Senado de la República impulsará gestiones y leyes para aprovechar al máximo la infraestructura del estado a favor de la población.

En entrevista con el director del Ecos de la Costa, Manuel Agustín Trujillo Gutiérrez, Fernando Moreno puntualizó que el estado de Colima tiene el puerto más importante del Pacífico Mexicano, así como el más relevante en cuanto a contenedores en todo México, ya que maneja el 58 por ciento de todo el país.

A parte del puerto de Manzanillo, el exrector de la Universidad de Colima resaltó el aeropuerto internacional, la autopista, una vía del ferrocarril que a diferencia de otros estados cuenta con doble estiba; se tiene además una termoeléctrica que produce energía para otros estados, una regasificadora y un gasoducto.

“Tener nada más la regasificadora, el gasoducto y la termoeléctrica es algo que envidiaría cualquier región del país. Tenemos la tercera aduana del país, donde ingresaron el año pasado 81 mil millones de pesos, que es cinco veces el presupuesto del estado. Nadie tiene eso. Y todo eso lo tenemos que aprovechar para Colima”.

El exgobernador explicó que toda esta infraestructura y gran potencial no tiene que ser visto como un problema, sino que se debe aprovechar al máximo, como lo hicieron Nuevo León y particularmente Monterrey, territorios que aprovecharon la cercanía de la energía del sur de Estados Unidos, con lo cual detonaron su desarrollo.

“En energía eléctrica nosotros tenemos una producción para 11 estados. Nos quedamos con el ocho por ciento y el 92 por ciento se manda a diez estados. Lo que es la energía eléctrica nos la cobran igual aquí que en Durango o que en Aguascalientes. La energía tiene un costo de transmisión y en la transmisión tiene una fuga que tiene un costo. La energía de Colima y Manzanillo tiene que ser más barata”.

Aclaró que antes no se podía bajar el costo de la energía en la población de las entidades donde se genera, pero ahora con la reforma energética existen los mecanismos que prevén tarifas diferenciadas, por lo que trabajará en el Senado para que en Colima el costo de la energía sea más barata para la población.

Moreno Peña señaló que Manzanillo tiene el agua más cara en todo el estado, por la escasez de este recurso que se trae directamente de unos pozos de Armería, proceso que tiene un alto costo por el rebombeo, motivo por el cual se tiene que buscar el mecanismo para que se compense a la población con el agua que utilizan los barcos y por la actividad portuaria del municipio, además de impulsar más las plantas de tratamiento de agua.

“Y me podrán decir que por qué no hice esto cuando fui gobernador, porque es un tema del municipio, y porque cuando yo fui gobernador llegaban 70 barcos al año, ahora llegan mil 600 barcos al año. El barco más grande que llegó era mil cien contenedores, ahora son de 12 mil contenedores. Ese el tamaño ahora del agua que se llevan los barcos. Ese es el tema. La API que administra el puerto tiene ingresos arriba de dos mil millones de pesos al año, de esos, ningún peso se queda para el puerto y ninguno para el estado”.

En ese sentido, resaltó la necesidad de que realice una legislación para que los municipios y estados porteños tengan parte de las utilidades de la API, y recordó que cuando fue gobernador se mandó una iniciativa para que los estados portuarios obtuvieran un porcentaje importante, pero esta se encuentra desde los tiempos de Fox en la congeladora legislativa.

UN NUEVO PACTO FISCAL Y QUE LA CASETA NO LE COBRE A LOS COLIMENSE

Fernando Moreno Peña afirmó que de llegar al Senado pugnará por un nuevo pacto fiscal que le permita al estado incrementar su capacidad de recaudación estatal y sacar un mayor porcentaje de utilidades de la infraestructura que tiene la entidad, como la API, las aduanas, entre otras más.

El exgobernador recordó que el Gobierno del Estado cuenta con mecanismos de recaudación fiscal muy acotados y que estos, además de ser pocos, forman parte de fidecomisos para programas muy específicos que fomentan diversos rubros, como el turístico y el de proyectos económicos, por lo que el ingreso es muy reducido.

“Yo no estoy de acuerdo en que se quite la caseta. ¿Por qué vamos a dejarle de cobrarles a los tráileres que vienen por negocio? Se tiene que analizar la concesión para ver si es correcta la ampliación y otorgarle al Gobierno del Estado la concesión y emitir un decreto, a través del Congreso del Estado, para que no se les cobre a los vehículos con placas de Colima”.

El candidato a senador recalcó que no se puede desaprovechar los aproximadamente dos millones de pesos diarios que generan el paso de más de ocho mil tráileres que transitan diariamente por la autopista, cantidad que seguirá aumentado conforme pasen los años, de acuerdo a las proyecciones, por lo que la autopista pronto tendrá que ser de ocho carriles.

Moreno Peña ponderó que sus propuestas son viables y no ocurrencias, porque buscan aprovechar todo el potencial de la infraestructura del estado, a través del trabajo legislativo y la gestión, lo que traerá beneficios directos a la población.

POLICÍA METROPOLITANA

El candidato a senador destacó que desde el Senado se analizan los temas relacionados con la seguridad interior y nacional, por lo que es el espacio idóneo para instrumentar acciones que permitan mejorar el tema de la seguridad en el estado.

Puntualizó que el tema de seguridad requiere de la voluntad política de las instituciones y recordó que el asesinato de los jóvenes de Ayotzinapa ocurrió con la colusión de policías municipales de Iguala y autoridades locales de ese municipio.

Explicó que el tema de seguridad también tiene que atenderse desde un enfoque preventivo, y aunque aclaró que como legislador no le corresponde ejecutar políticas en seguridad pública, sí puede coadyuvar para robustecer los esquemas presupuestarios, así como impulsar legislaciones que fortalezcan el marco jurídico para hacer más eficiente el trabajo de seguridad pública.

El tema central, expuso el exgobernador, es que los ayuntamientos asuman a fondo el trabajo preventivo que les corresponde, factor fundamental para disminuir la incidencia delictiva. De igual forma, señaló que se debe impulsar la coordinación del mando único, y sólo algunos municipios, cuyas particularidades así lo requieran, mantener un mando mixto.

Fernando Moreno propuso, en ese sentido, que en la zona metropolitana, conformada por los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Cuauhtémoc, Coquimatlán y Comala, cuenten con una policía metropolitana que este coordinada con el mando único, así como agentes viales metropolitanos.

Mencionó que también es necesario que se vuelvan a implementar las casetas de policía, en especial en las salidas del estado, para blindarlas y que de esa forma puedan identificar a los delincuentes que quieran ingresar o salir del estado cuando cometen un ilícito. Y aseguró que esta medida es muy viable porque son pocos los accesos a la entidad, lo que permitiría focalizar muy bien esta estrategia.

LA ESTRUCTURA DEL PRI, PREPARADA

El candidato al Senado aseguró que la maquinaria priista está preparada para movilizar el voto a favor del PRI el día de la elección, estructura de la cual carecen otros partidos políticos y cuyo valor reviste más importancia que el éxito de una campaña electoral o la popularidad de un candidato, ya que la elección se ganará consiguiendo votos y no con encuestas.

El exgobernador explicó que las encuestas son fotografías del momento, pero que no funcionan para ganar elecciones, por lo que resaltó que el día de la elección estos instrumentos no influirán, como si lo hará la operación y movilización de las estructuras priistas, las cuales jugarán un papel clave y decisivo.

Destacó que los eventos del PRI han sido multitudinarios y han tenido una gran participación, lo que sirve para la campaña. Pero al final, reiteró Moreno Peña, lo que va a definir la elección no es ni el éxito de la campaña o la popularidad del candidato, sino la solidez de la estructura para la movilización del voto.

Moreno Peña indicó que las encuestas se equivocan y no son infalibles. Y dio como ejemplo el caso de Chihuahua, en el 2016, cuando las encuestas ponían al PRI 20 puntos arriba y se perdió por 12 puntos; en Tamaulipas se estaba arriba y se perdió; en el Estado de México se estaba abajo y se ganó, como sucedió también en Oaxaca y en Guerrero.

Con base a estos ejemplos, el exgobernador enfatizó que las encuestas no son predictivas y a veces los resultados de una elección son totalmente contrarios a sus pronósticos, por lo que no bastan para ganar una elección.

AMLO, SIN PROYECTO DE PAÍS

Cuestionado sobre el candidato de Morena a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, Fernando Moreno consideró que tiene un gran resentimiento contra las instituciones de México, dominado por su deseo de venganza y revancha, además de que carece de un proyecto de nación.

“Él quiere volver a empezar. Y anuncia concesiones graciosas que él va a dar. En su libro está: él propondrá al fiscal; la relación internacional va a ser muy complicada por su personalidad; su relación con el sector empresarial es muy complicada; la relación con los poderes: él ya anunció que el pueblo va a tomar las decisiones –con referéndum— y el Congreso va a ser lo que el pueblo diga y lo va a convocar a las plazas públicas”.

Fernando Moreno Peña resaltó que el PRI impulsó las reformas estructurales y ahora van por su correcta implementación; recordó que el PRI fue el que sacó el Tratado de Libre Comercio y ahora se buscará mantenerlo.

Reconoció que existe un antipriismo muy fuerte, pero esta aversión es superada por el antipejismo. “Nosotros ya estuvimos en el 2000 en el plebiscito: se queda el PRI o se va. Y 64 por ciento quiso que nos fuéramos y nos fuimos y regresamos; ahora el 70 y tantos por ciento está en contra del Peje. Y al final va a haber dos tipos de votantes: voto antipri y voto antipeje. No hay movimiento contra Anaya: él no pinta; es un cascarón”.

