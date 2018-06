La Momia ya firmó con Loros.

Infoecos/Colima

El excampeón mundial Sub 17 Julio Gómez llega procedente del Cruz Azul Hidalgo para reforzar la media cancha del conjunto emplumado, el mediocampista comentó que su llegada a Loros es un reto “y más con un equipo tan competitivo con grandes jugadores aquí, me siento contento, me han arropado muy bien y pues el equipo está para grandes cosas” mencionó Gómez.

”Hay que trabajar con humildad, con compromiso y sobre todo actitud en el equipo y decirle a la gente que esperen lo mejor, porque vengo a trabajar y hacer bien las cosas, estoy comprometido y debe ascender el equipo’,’ expresó referente a lo que la afición puede esperar de él como jugador en el terreno de juego para los partidos.

”Creo que la base de todo es la pretemporada, creo que la actividad que tengamos porque paramos mucho tiempo, nos va a servir de mucho y entonces creo que la pretemporada es buen elemento para ver cómo andamos en físico”, destacó Julio sobre la preparación que Los Emplumados están realizando de cara al inicio del siguiente torneo.

APORTARÉ AL MÁXIMO: JORGE CABALLERO

El defensor Jorge Caballero llega procedente del Reynosa FC, el integrante del plantel plumífero para la temporada que se avecina se dijo satisfecho por la oportunidad que me dieron. Es un gran equipo y aportaré al máximo en el plantel”.

”Es un plantel muy competitivo que va a ir a ganar todos los partidos” expresó acerca del plantel que los emplumados están armando para la temporada 2018-2019 de la Liga Premier del futbol mexicano.

Enfatizó en la pretemporada de los pupilos de Hugo Mora han realizado señaló ha sido una pre temporada pesada pero esto nos va a servir para el torneo”, mencionó el defensor Luis Caballero.

Por último habló sobre el torneo que viene dado que será un torneo distinto con el formato de temporada larga. ”Va a ser un torneo diferente porque es largo y luego Liguilla, pero bueno, estamos entrenando bien, tenemos dos semanas preparándonos para llegar a tope a la primer jornada”.

