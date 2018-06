No volverán los festejos políticos: Behrami.

Valon Behrami, jugador de la Selección de Suiza, aseguró este martes que las celebraciones políticas que hicieron Xherdan Shaqiri y Granit Xhaka en los goles que marcaron a Serbia no volverán a suceder en el Mundial Rusia 2018 y menos con el combinado nacional.

Ambos jugadores, de origen albano-kosovar, hicieron con sus manos la figura del águila bicéfala de la bandera de Albania. El gesto molestó a los serbios, que no reconocen la independencia de Kosovo, antigua provincia del país balcánico.

En la víspera del decisivo choque que disputará Suiza ante Costa Rica por los octavos de final, Behrami habló sobre la acción de sus dos compañeros y quiso dejar zanjado el tema.

“Sí, claro que hemos hablado de ese tema en los tres últimos días. Nosotros lo comentamos el día después del partido. A lo mejor bromeando un poco. Lo que pasó al final no ha llevado a una suspensión, pero es un tema que necesite más tiempo de reflexión y no es el momento”, declaró.

“Eso desde luego no va a pasar más en el futuro porque los partidos son lo más importante. No es algo que queramos tener en cuenta lo que vaya a pasar. A lo mejor va a pasar en sus clubes, pero no en el Mundial. Es una cuestión zanjada”, agregó.

A Behrami le dolió que se hablará más del tema de las celebraciones que del triunfo suizo que lo pone cerca de clasificar a los octavos de final de la Copa del Mundo.

“Es una situación que no queríamos. Felizmente, en los periódicos también publicaron el resultado del día partido. No se hablaba de futbol, solo de esto. Para responder estas cuestiones hay que reservarse cierto tiempo. No se puede responder con prisas. Queremos centrarnos en el futbol. Hemos venido para eso. La mejor manera de avanzar en el Mundial es hablar de futbol”, indicó.

“No estábamos listos para hacer frente a un equipo como Serbia. Durante el partido dejamos demasiados espacios para un equipo que quiere llegar a la cumbre. Hay muchas cosas que mejorar y no creo que haya sido uno de nuestros mejores partidos”.

