Saben que perdieron quienes amenazan con tigres y diablos: Meade.

El candidato presidencial de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade, afirmó en Tixcacal, Yucatán, que ganará la elección del próximo domingo con estructura y activismo, y quienes amenazan con sacar tigres y diablos, lo hacen porque se han percatado de que ya perdieron.

“Ni con tigres ni con diablos, esta elección se gana con estructura, activismo, ideas, propuestas, haciendo campaña todos los días; quien hoy amenaza con sacar tigres y diablos ya se dio cuenta en su corazón que perdió esta elección, que la perdió por soberbio”, enfatizó el abanderado presidencial en una reunión con educadores y líderes de pueblos originarios del sureste mexicano, agrupados en Nueva Alianza.

Acompañado por Luis Castro Obregón, presidente de ese partido político, el candidato de la coalición “Todos por México” llamó a seguir haciendo la tarea de aquí al domingo, día de la elección.

Dijo que hay quienes piensan que con un nombre, sin hacer campaña, les alcanza para ser competitivos. Esos mismos, dijo, ahora saben que van a perder y quieren sacar tigres y diablos.

Destacó que esa opción ya perdió los comicios porque no hizo estructura, no tiene una militancia de verdad y, “porque después de 20 años, no hay una sola gente en México que pueda decir: él me ayudó”.

José Antonio Meade destacó que, en cambio, en la coalición que lo postula, todas y todos han entregado una vida al servicio público, están comprometidos, han dado resultados, formado estructura y activismo.

En su mensaje, el abanderado presidencial hizo notar que quienes están familiarizados con la educación, también saben hacer cuentas, y reflexionó en torno al tema de las encuestas.

“Sabemos que cuando se levanta una encuesta, si la mitad no contesta, eso quiere decir que está pensando en nosotros. Quiere decir también que si de la mitad que contesta, el 30 por ciento está indeciso, está pensando en nosotros, quiere decir que cuando la encuesta ofrece un resultado, está hablando solamente del 30 por ciento que sí contestó, eso quiere decir que el 70 por ciento no se pronuncia en una encuesta, y ese 70 por ciento no va a votar por el que no ha trabajado”, afirmó.

José Antonio Meade enfatizó que, por ello, el sufragio de la elección del domingo lo favorecerá y ese 70 por ciento no votará por quien no ha entregado una vida al servicio y que nunca hemos visto ayudar.

El presidente de Nueva Alianza, Luis Castro, exhortó a sus agremiados a votar por su candidato presidencial, debido a que éste representa la mejor propuesta de gobierno y advirtió que la otra opción significa retroceso para el país.

