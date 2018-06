Tecomán no está para jugarlo a la suerte: Noé Pinto.

Infoecos/Tecomán

Tecomán no está para jugarlo a la suerte, no dejemos sin protección a nuestros hijos, a la familia, sin el bienestar de la gente de Tecomán y no derrochemos más oportunidades de desarrollo, señaló el candidato a la diputación local por el Distrito XV, Noé Pinto de los Santos, en rueda de prensa que se llevó a cabo en el PRI-Municipal, por ello invitó a los tecomenses votar por los candidatos que van en la fórmula de la coalición PRI-PVEM.

Asimismo, comentó que ya están a pocos días para que los mexicanos decidan qué quieren para ellos, para los colimenses y tecomenses.

Dijo que el municipio requiere de gobernantes y representantes populares, que sean amigos, que sean amables, responsables, capaces, comprometidos y cercanos a la gente, que, además, tengan experiencia que garanticen la protección, la tranquilidad, el orden y progreso para el municipio.

Ahí mismo, Noé dijo que en la política hay gente disfrazados de ovejas, “no nos dejemos engañar, aquellos ambiciosos que andan en la política solo para servirse, que te mienten, te usan y después te abandonan a tu suerte, hay que tenerlas cuidado con esas personas”, enfatizó.

Finalmente, el candidato detalló que en las visitas casa por casa se comprometió, dando a conocer sus propuestas, las más reales, las más tangibles, y viables para que se conviertan en mejoras y también convertirlas en apoyos para la gente.

