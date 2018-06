Japón, por su pase a octavos.

La Selección Japonesa tiene el terreno abonado para sellar hoy jueves su pase a los octavos de final del Mundial de Rusia, ya que le basta con sumar un punto ante la eliminada Polonia, una de las decepciones del torneo, e incluso le podría valer la derrota en función de lo que ocurra en el otro partido de este Grupo H.

A falta de esta jornada final de la fase de grupos, Japón y Senegal llegan empatadas a cuatro puntos y con la misma diferencia de goles (+1), mientras que Colombia tiene un punto menos antes de jugarse su futuro contra la Selección Africana.

Su victoria ante los colombianos (2-1) y el empate ante los senegales (2-2) situó en buena situación en la selección asiática para llegar a octavos de un Mundial por tercera vez en su historia y emular lo logrado en su Mundial de casa en 2002, cuando Turquía fue su verdugo en las eliminatorias, y en 2010, cuando les apeó Paraguay.

Un triunfo le asegurará el primer puesto y un empate la clasificación, objetivo que también alcanzará si Colombia se impone a Senegal, pase lo que pase en el Volgogrado Arena frente a Polonia, que llegó al Mundial como la octava mejor selección del mundo en el ranking FIFA y ya está eliminada tras encajar dos derrotas.

Robert Lewandowski, que impresionó en la fase de clasificación al anotar 16 goles, no ha visto puerta en Rusia, siguiendo con su tónica habitual de otras grandes citas de selecciones como las Eurocopas de 2012 y 2016. El delantero del Bayern de Múnich ha reivindicado que él se ha esforzado al máximo y no ha dudado en señalar que su equipo tiene “poca calidad”, dejando claro que en el ambiente en su selección no es el ideal.

Esta trayectoria descendente del equipo polaco contrasta con la ascendente de Japón, que cambió de seleccionador a dos meses del Mundial y ha mostrado una rápida adaptación al estilo ofensivo de Akira Nishino, que de momento está dando la razón a esta repentina decisión.

Los ‘Samurais Azules’, liderados por el bético Takashi Inui, podrían aprovechar también la falta de tensión de una Polonia donde podría haber varios cambios en el once por parte de Adam Nawalka que deberá decidir también si opta por la defensa de tres centrales o la de cuatro.

