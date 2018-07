Que el próximo gobierno municipal sea mejor que el nuestro: Héctor Insúa.

Sin mencionar el nombre del Leoncio Morán Sánchez, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Colima, o de reconocer abiertamente su derrota electoral, el candidato de la Coalición PAN-PRD a la presidencia municipal de la capital del Estado, Héctor Insúa García, manifestó su deseo de que “el próximo gobierno sea mejor que el nuestro y que a la gente de Colima le vaya bien los próximos tres años”.

Héctor Insúa, presidente municipal con licencia, buscaba la reelección en el cargo y en la Jornada Electoral del pasado domingo el voto mayoritario de los habitantes de Colima le fue adverso, quedando en segundo lugar en las preferencias electorales, por detrás del candidato que se perfila como triunfador: Leoncio Morán Sánchez.

A través de su cuenta personal de Facebook, Insúa García agradeció a la gente que le brindó su apoyo en la presidencia municipal y en su intensión de reelegirse.

“Hoy quiero dar gracias a mucha gente; a todas las y los ciudadanos que me permitieron el alto honor de ser su Presidente municipal y que hoy, han decidido que alguien más encabece ese esfuerzo; a los cientos de buenos servidores públicos que me han acompañado en la tarea de hacer un buen gobierno; a mi familia y amigos por su amor y apoyo incondicional; a Dios por todo lo que me da”.

Insúa García concluyó mencionando en su mensaje a los electores colimenses que “deseo de corazón que el próximo gobierno sea mejor que el nuestro y que a la gente de Colima le vaya bien los próximos tres años”.

En la Jornada Electoral del pasado domingo las preferencias electorales favorecieron al candidato de Movimiento Ciudadano, según el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

El candidato triunfador, Leoncio Morán de Movimiento Ciudadano, según el PREP, se colocó con 18 mil 156 sufragios; Héctor Insúa García, de la Coalición PAN-PRD, 17 mil 375 votos; Rafael Briceño Alcaraz, de la Coalición PT-Morena-PES, 16 mil 118 votos; Walter Oldenbourg, obtuvo 15 mil 584 votos, que lo ubicaron en el cuarto lugar de las preferencias electorales, y Roberto Chapula de Nueva Alianza con 5 mil 230 sufragios.

