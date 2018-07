Burócratas municipales, sin convenio laboral actualizado: Isais.

Infoecos/Colima

“El no firmar un contrato colectivo de trabajo en ningún momento quita prestaciones adquiridas”, aseguró el asesor del Sindicato Unión y Armonía del Ayuntamiento de Colima, Javier Isais Mayoral, ante la incorrecta información vertida en un programa de radio en el cual se señalaba que él había declarado que los trabajadores sindicalizados podrían perder las conquistas laborales adquiridas.

Externó que los términos: contrato colectivo de trabajo, como convenio de concertación laboral, “son lo mismo, en algunos lugares lo llaman de una manera y en otros, de otra”.

Indicó que como gremio burócrata municipal, en el mes de abril solicitaron a la comuna capitalina el incremento salarial correspondiente al presente año, “lo que he dicho, es que al momento de no firmar un contrato colectivo de trabajo las prestaciones que se tienen y el salario será el mismo de los años anteriores”.

Reiteró que en ningún momento se dijo o se advirtió que se estaba en riesgo de perder las prestaciones.

Lo que lamentó es que el líder sindical del otro gremio burócrata municipal, “se ha visto beneficiado con ciertos privilegios que no tienen los demás trabajadores, como es 800 litros de gasolina, se le otorgaban 28 mil pesos para gastos de oficina, 20 mil pesos de apoyo deportivo, 25 mil pesos para comisiones sindicales, entre otros”.

Criticó que Arturo León Alam lo llame ‘tipejo’, pues recordó que como integrante de un sindicato, él (Francisco Isaís) ha gestionado apoyos para los trabajadores, mientras que Arturo León fue despedido del Gobierno del Estado por un supuesto robo de placas.

“Algo que no me consta, pero lo que sí me consta es la falsificación que como secretario de Trabajo y Conflictos hicieron de documentos en la Dirección de Obras Públicas”.

“El proyecto 35 que presentaste, Arturo, que se hizo para beneficio de los trabajadores y no a tu beneficio, te fue entregado por mí, y actualmente la única parte que se hace es en Colima y en Monterrey”, comentó.

“Este ‘tipejo’ como me llamas, ‘zombie’, entre otros, fue quien te asesoró durante muchos años para que hicieras bien las cosas en el sindicato, para que sirvieras a los trabajadores, no para que te sirvieras de ellos y del propio gremio”, exaltó.

Javier Isais abundó “ya deja Arturo que la gente cobre sus cheques, no los sigas engañando, están desde hace cinco meses para que los cobren y no han podido porque no se los permites, ya basta de tantas mentiras, tienes engañados a los trabajadores Arturo León y mientras tú no dejas cobrar esos cheques, tú ya cobraste el tuyo por más de 37 mil pesos”.

Es por ello que –externó– “yo te invitó Arturo León a que renuncies, ante tantas mentiras, que salgas por la puerta grande, pues ya es tiempo de que te vayas, la gente ya no te quiere, ya es tiempo de que renuncies y dejes que el sindicato camine como debe de caminar y que haga para lo que está hecho, servir al trabajador, no para servirte como lo has hecho”.

