Deuda municipal en la Villa supera los 140 mdp.

El virtual ganador de la contienda electoral por la Presidencia Municipal de Villa de Álvarez, Felipe Cruz Calvario, reconoció que la actual administración deberá entregarle todos los informes contables y enterarlo de todos los adeudos existentes.

Explicó que en el caso de la deuda contraída con Banobras, el Ayuntamiento de Villa de Álvarez tiene un compromiso por más de 40 millones de pesos, además, se tiene un rezago en el pago a los trabajadores municipales por más de cien millones de pesos, a lo que se debe sumar un monto aún desconocido que se adeuda a proveedores.

El candidato consideró que será necesario que la alcaldesa Yulenny Cortés ofrezca un informe de los adeudos que existen, ya que las cantidades mencionadas no son oficiales, aunque provienen de fuentes confiables como los integrantes del propio sindicato.

Mencionó que en su oportunidad, los equipos de transición se habrán de reunir y en caso de que se pretenda ocultar alguna anomalía o esconder alguna cuenta, esto se conocerá cuando se revisen los documentos.

Reconoció que en algunos casos los ayuntamientos tienen entre 20 y hasta 40 cuentas bancarias, con diferentes instituciones por cuestiones administrativas, y señaló que no podrán ocultarle la situación real de las finanzas municipales.

“La verdad es que si no se manifiestan algunos adeudos, éstos se conocerán en el balance de las cuentas porque los números no mienten, y sí algo no está bien se verá reflejado en los saldos”, ratificó.

Sobre la posibilidad de que Morena impugne los resultados de la elección, reconoció que dicho instituto político aún valora la posibilidad de solicitar una revisión de las cuentas y en determinado momento incluso podrían reconocer su derrota.

Recaló que trabajó limpiamente durante la campaña electoral y el día de la votación se condujo con total honorabilidad para respetar el desarrollo del proceso y no hizo actos que hayan manchado la campaña.

En este contexto, manifestó su confianza de que en breve haya un reconocimiento a su triunfo en las urnas, ya que en las actas de las casillas no hay señalamientos relacionados con dudas en cuanto al conteo de los votos, por lo tanto no existen incidencias que se tuvieran que investigar.

Agregó que igualmente el dirigente de Morena haya interpretado que existen elementos para impugnar el conteo de los votos ya que participaron como coalición y podría haberse confundido la contabilidad de los mismos.

Sin embargo, destacó que la coalición derrotada tuvo prácticamente cubierta con sus representantes la totalidad de las casillas con representantes de alguna de los participantes en la coalición.

En este sentido, manifestó su apertura al diálogo con la candidata de Morena (Perla Vázquez) o con el dirigente estatal del partido, dado que la contienda electoral concluyó y es momento de comenzar a planear las acciones que se realizarán en favor de los villalvarenses.

