Maradona critica a Neymar por actuación frente a México.

Luego de que Brasil consiguiera su pase a cuartos de final del Mundial de Rusia 2018 al derrotar a la Selección Mexicana, el exastro argentino, Diego Armando Maradona criticó la actuación del delantero carioca, Neymar, en Samara, misma que debe controlar porque en estas instancias una tarjeta amarilla pesa bastante.

“A Neymar habrá que decirle: ‘O nos haces llorar o nos haces reír’, porque cuando lo pisó el mexicano era para llorar, pero al verlo correr (después) es para reírse. ¿Cómo es esta historia? O es amarilla y amonestación para el mexicano o es simulación de Neymar. O sea, yo creo que hay que empezar a hilar fino porque ahora las amarillas comienzan a contar y mucho”, explicó Maradona durante el programa “De la Mano del Diez”, transmitido por Telesur.

Sobre el encuentro contra el combinado nacional dirigido por Juan Carlos Osorio, el exfutbolista de la Albiceleste aceptó que la Canarinha podría disputar el juego más importante de la justa veraniega gracias a su solidez. Asimismo, reconoció el papel que desempeñó el Tricolor y aseguró que no hay nada que pedirle al conjunto azteca.

“Disfruté el juego contra México porque creo que vi un Brasil muy sólido que va camino al título, no se anda con chiquitas. Me gusta mucho Tite porque los para muy bien, los volantes y los cuatro del fondo son unas fieras, meten, corren, tocan y todos salen jugando. México quiso jugarle como (en la victoria 1-0) contra Alemania y puso todo, al Tri no se le puede pedir otra cosa más”, consideró.

