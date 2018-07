Mexicano César Ramos, continuará en Rusia 2018.

Sin un solo error costoso, César Ramos Palazuelos y la tripleta mexicana se mantendrá en el Mundial de Rusia 2018, luego de que la FIFA anunció este miércoles a los 17 silbantes elegidos para pitar en cuartos de final, semifinales o la final, de los 36 que iniciaron el torneo.

La FIFA también dio a conocer las designaciones para los cuartos, y si bien no está el mexicano, al mantenerse concentrado tiene amplias posibilidades de aparecer en alguna de las dos semifinales, a pesar de la fuerte competencia, según el director de la Comisión de Árbitros en México, Arturo Brizio.

“Hay una competencia muy grande porque no solo México quedó fuera, quedaron fuera equipos como España, Alemania, Argentina que tienen mejor futbol y por tanto mejor arbitraje, entonces pues ahí está el árbitro español Mateu Lahoz, el alemán Brych Felix o Néstor Pitana, el argentino. Pero aquí las calificaciones son las que cuentan, el hecho de pensar que César podría dirigir un partido más no es descabellado”, afirmó.

De acuerdo con el directivo, el trabajo de los mexicanos ha sido ascendente desde el debut en el Brasil-Suiza, después el juego entre Colombia y Polonia y finalmente el encuentro de octavos de final entre Portugal y Uruguay. En ese duelo, destacó el trabajo de Ramos Palazuelos, quien se comportó a la altura con los reclamos de Cristiano Ronaldo.

“Como decimos en el gremio arbitral, le echaron a perder su cédula en blanco pero tuvo que sacarle esa amarilla a Cristiano Ronaldo, que quería justificar su impotencia en el partido y el árbitro tiene que entenderlo así pero tampoco tiene que aceptar situaciones especiales”, comentó.

Sin embargo, aún luce difícil que la tripleta azteca dirija la final, debido a que se requiere más experiencia en mundiales para lograrlo. Mientras, para el Uruguay-Francia fue designado Néstor Pitana (ARG); para el Brasil-Bélgica, Milorad Mazic (SRB), para el Suecia-Inglaterra, Bjorn Kuipers (HOL) y para el Rusia Croacia, Sandro Ricci (BRA).

“Es difícil que un árbitro en primera aparición en un Mundial lo hiciera, sobre todo ahora, pero ¿por qué no? Si es la cuestión territorial o siempre y cuando no sean equipos de tu confederación y se cumpla con los criterios, pues ¿por qué no pensarlo?”, apuntó Brizio.

Además de los mencionados que pitarán Cuartos y Ramos Palazuelos, los otros silbantes elegidos para continuar son Mark Geiger (EU), Jair Marrufo (EU), Andrés Cunha (URU), Cuneyt Cakir (TUR), Antonio Mateu (ESP), Gianluca Rocchi (ITA), Damir Skomina (SUE), Matthew Conger (NZL), Malang Diedhiou (SEN), Janny Sikazwe (ZAM), Alireza Faghani (IRN) y Nawaf Abdulla Shukralla (BHR).

