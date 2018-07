Anne Hathaway cambia su look de manera radical.

Ciudad de México.-

Anne Hathaway ha cambiado radicalmente de imagen por exigencias del guión, para el rodaje de su nueva película, The last thing wanted. Con su nuevo look, la actriz, a la que estamos acostumbrados a ver con el pelo negro en contraste con su piel blanca, podría ser una más de la familia Weasley de Harry Potter: ya es tan pelirroja como todos ellos. Incluso cuesta reconocerla.

En la película, dirigida por Dee Rees y que llegará a España en 2019, la ganadora del Oscar por Los Miserables interpreta a Elena McMahon, una periodista que abandona su trabajo en The Washington Post por su padre enfermo. Así, acaba dedicándose al tráfico de armas en América Central.

La historia está basada en la novela de la emblemática Joan Didion, se está rodando en Puerto Rico y contará en el reparto también con otro conocido pelirrojo: Willem Dafoe.

