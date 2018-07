Francia llega invicto a semifinales.

Rusia

Este viernes, la Selección de Francia se convirtió en la primera invitada a las semifinales de la Copa del Mundo de Rusia 2018, luego de que se impusiera por 0-2 a Uruguay en el estadio de Nizhni Nóvgorod.

Les Bleus pegaron antes del descanso y en la segunda mitad aprovecharon el error del guardameta charrúa, Fernando Muslera, para quedarse con el pase.

Además, tuvieron como plus las buenas intervenciones del portero, Hugo Lloris, quien disfrutó de una buena tarde en Nizhni para tener a Francia como uno de los candidatos al título.

Los uruguayos, que no sabían lo que era perder en el torneo, contaron con la mala fortuna de no tener al delantero Edison Cavani, quien se quedó en la banca por un problema muscular del que no se pudo recuperar.

Uruguay comenzó buscando el arco francés, con buenas llegadas por los lados, aunque el primer aviso fue francés.

Se trató de Kylián Mbappé, quien al minuto 15’ mandó un remate de cabeza por encima de la portería charrúa.

Antes del descanso, Francia abrió el marcador en una jugada a balón parado. Fue una falta a favor de los europeros, Antoine Griezmann se paró atrás del balón y mandó un centro que desvió con la cabeza, Raphael Varane para poner el 1-0 al 40’.

Antes del descanso, Lloris le quitó el empate a Martín Cáceres al sacarle un cabezazo abajo. Buscando el empate, Oscar Washington Tabárez le movió a su equipo y trató de irse al frente.

Justo cuando parecía que Uruguay agobiaba a Francia, Griezmann hizo un tiro lejano al 61’ que fue mal atajado por Muslera y terminó metiéndolo a su portería para poner el 2-0, lo que terminó por apagar a los sudamericanos.

Al 66’, hubo un conato de bronca entre Mbappé y Cristian Rodríguez que terminó con amonestaciones para ambos, por parte del silbante argentino, Néstor Pitana.

Uruguay siguió intentando, pero sin éxito, para así despedirse de Rusia 2018.

